Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.01
Сельта1
Атлетик2
Футбол. Зарубежный
8.01
Нант2
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
8.01
Амьен0
Анже0
Футбол. Зарубежный
11.01
Кан
Лилль
Футбол. Зарубежный
11.01
Лион
Реймс
Футбол. Зарубежный
11.01
Райо Вальекано
Сельта
Все события
Фоторепортажи
7Поражение «Сити», 5 мячей команды Сульшера и другие события выходных
6Главный африканец «Спартака». Ему уже 40 лет
10:28 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Уориса помог «Нанту» обыграть «Монпелье» в чемпионате Франции

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Футболисты «Нанта» победили «Монпелье» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Франции.

Наверх

Встреча, состоявшаяся во вторник в Нанте, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Мячи забили Маджид Уорис (62-я минута), ранее выступавший за московский «Спартак», и Николя Паллуа (81).

«Монпелье» с 19-й минуты играл в меньшинстве: прямую красную карточку получил нападающий Гаэтан Лаборде.

В параллельном матче «Амьен» на своем поле сыграл вничью с «Анже» — 0:0.

Нант
НовостиМатчиСоставСтатистика
Монпелье
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гонщик 'КАМАЗ-мастер' Николаев выиграл первый этап 'Дакара'
Ролик молодежного ЧМ по хоккею заменили после скандала с флагом России
Что сделали клубы РПЛ за перерыв. Главное
Кучеров - первый за 19 лет, набравший 70 очков за первые 43 игры
«Тоттенхэм» обыграл «Челси» в первом матче 1/2 финала Кубка лиги
Андрей Василевский заменит Кэри Прайса на Матче звёзд НХЛ
ВАДА предпримет 2-ю попытку получить базу московской лаборатории
Салах второй год подряд признан лучшим футболистом года в Африке
Усик, Ломаченко или Головкин? 10 лучших боксеров 2018 года
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь