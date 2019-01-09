Гол Уориса помог «Нанту» обыграть «Монпелье» в чемпионате Франции
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Футболисты «Нанта» победили «Монпелье» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Франции.
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Футболисты «Нанта» победили «Монпелье» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Франции.
Встреча, состоявшаяся во вторник в Нанте, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Мячи забили Маджид Уорис (62-я минута), ранее выступавший за московский «Спартак», и Николя Паллуа (81).
«Монпелье» с 19-й минуты играл в меньшинстве: прямую красную карточку получил нападающий Гаэтан Лаборде.
В параллельном матче «Амьен» на своем поле сыграл вничью с «Анже» — 0:0.