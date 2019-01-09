Нападающий «Ливерпуля» Салах второй год подряд признан лучшим футболистом года в Африке

Церемония вручения награды состоялась во вторник в Дакаре. Помимо 26-летнего египтянина, на награду претендовали его одноклубник по «Ливерпулю» нападающий Садио Мане (Сенегал), а также форвард лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон).

Салах стал обладателем этой награды во второй раз подряд. Рекордсменами по количеству побед в номинации являются камерунец Самюэль Это’О и ивуариец Яя Туре — по 4.