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07:56 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Ливерпуля» Салах второй год подряд признан лучшим футболистом года в Африке

ТАСС, 9 января. Египетский нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль» Мохаммед Салах признан лучшим игроком года в Африке. Об этом сообщает пресс-служба Африканской конфедерации футбола (CAF).

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Источник: AP 2018

Церемония вручения награды состоялась во вторник в Дакаре. Помимо 26-летнего египтянина, на награду претендовали его одноклубник по «Ливерпулю» нападающий Садио Мане (Сенегал), а также форвард лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон).

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Салах стал обладателем этой награды во второй раз подряд. Рекордсменами по количеству побед в номинации являются камерунец Самюэль Это’О и ивуариец Яя Туре — по 4.

В минувшем году Салах стал лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам сезона-2017/18, забив 32 гола в 36 матчах, и лучшим игроком года в АПЛ. Вместе с «Ливерпулем» египтянин дошел до финала Лиги чемпионов, где мерсисайдцы уступили испанскому «Реалу» (1:3). В составе сборной Египта Салах забил два гола в двух матчах группового этапа чемпионата мира, который прошел минувшим летом в России.

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