«Тоттенхэм» обыграл «Челси» в первом матче ½ финала Кубка английской лиги

Мяч забил Гарри Кейн на 26-й минуте с пенальти.

Во втором полуфинале встречаются «Манчестер Сити» и клуб из третьего по силе дивизиона страны «Бертон Альбион». Первый матч состоится 9 января, ответный — 22 января.