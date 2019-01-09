«Тоттенхэм» обыграл «Челси» в первом матче ½ финала Кубка английской лиги
ТАСС, 9 января. Футболисты «Тоттенхэма» одержали победу над «Челси» со счетом 1:0 в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли».
ТАСС, 9 января. Футболисты «Тоттенхэма» одержали победу над «Челси» со счетом 1:0 в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли».
Мяч забил Гарри Кейн на 26-й минуте с пенальти.
Ответный матч пройдет 22 января на «Стэмфорд Бридж».
Во втором полуфинале встречаются «Манчестер Сити» и клуб из третьего по силе дивизиона страны «Бертон Альбион». Первый матч состоится 9 января, ответный — 22 января.
«Тоттенхэм» выигрывал Кубок лиги четырежды (1971, 1973, 1999, 2008), «Челси» становился обладателем трофея пять раз (1965, 1998, 2005, 2007, 2015).