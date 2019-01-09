«Страсбур» обыграл «Лион» и вышел в полуфинал Кубка французской лиги
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Футболисты «Страсбура» победили «Лион» в четвертьфинале Кубка французской лиги и вышли в следующий раунд турнира.
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Футболисты «Страсбура» победили «Лион» в четвертьфинале Кубка французской лиги и вышли в следующий раунд турнира.
Игра, прошедшая во вторник в Лионе, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
В составе победителей мячи забили Людовик Ажорк (26-я минута, с пенальти) и Ламин Коне (52). У хозяев поля отличился Бертран Траоре (49).
На 45-й минуте нападающий «Лиона» Набиль Фекир не реализовал пенальти.
Соперник «Страсбура» по полуфиналу Кубка французской лиги определится позднее.