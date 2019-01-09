Новичок «Реала» оказался фанатом «Барселоны» и Месси
Мадридский «Реал» накануне провел презентацию новичка команды — полузащитника Браима Диаса.
Мадридский «Реал» накануне провел презентацию новичка команды — полузащитника Браима Диаса.
По информации Sport.es, мадридский клуб заплатил «Манчестер Сити» за 19-летнего испанца 17 миллионов евро плюс семь миллионов в виде бонусов.
Сам Диас подписал с «Реалом» контракт на 6,5 года с ежегодной зарплатой 3,5 миллиона евро. Также в соглашении игрока прописаны отступные в размере 750 миллионов евро.
Сообщается, что «Сити» получит 15 процентов от следующего трансфера Диаса, а если хавбек перейдет в «Манчестер Юнайдед» — 41.
Между тем выяснилось, что в детстве Диас болел за принципиального соперника мадридцев — каталонскую «Барселону» и форварда Лионеля Месси.
Во время первой
Однако в программе El Chiringuito de Jugones показали старое видео, из которого следует, что в 12 лет футболист, игравший тогда в системе «Малаги», болел за каталонцев.
— Какой клуб лучше — «Реал» или «Барселона»?
— «Барселона».
— Кто твой кумир?
— Месси.
— С каким игроком тебя можно сравнить?
— Мне все равно, но если с Месси — хорошо, — рассказал игрок.