Новичок «Реала» оказался фанатом «Барселоны» и Месси

Источник: AP 2018

По информации Sport.es, мадридский клуб заплатил «Манчестер Сити» за 19-летнего испанца 17 миллионов евро плюс семь миллионов в виде бонусов.

Сам Диас подписал с «Реалом» контракт на 6,5 года с ежегодной зарплатой 3,5 миллиона евро. Также в соглашении игрока прописаны отступные в размере 750 миллионов евро.

Сообщается, что «Сити» получит 15 процентов от следующего трансфера Диаса, а если хавбек перейдет в «Манчестер Юнайдед» — 41.

Между тем выяснилось, что в детстве Диас болел за принципиального соперника мадридцев — каталонскую «Барселону» и форварда Лионеля Месси.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Во время первой пресс-конференции в «Реале» Диас поцеловал эмблему клуба и заявил, что исполнил детскую мечту, переехав в Мадрид.

Однако в программе El Chiringuito de Jugones показали старое видео, из которого следует, что в 12 лет футболист, игравший тогда в системе «Малаги», болел за каталонцев.

— Какой клуб лучше — «Реал» или «Барселона»?

— «Барселона».

— Кто твой кумир?

— Месси.