Новичок КПЛ подписал автора самого быстро гола в истории чемпионатов Казахстана

Трудовое соглашение 31-летнего форварда с клубом рассчитано до конца года. При этом Молдакараев уже выступал за «Окжетпес» в сезоне-2016, когда провел 31 матч и забил шесть голов.

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Молдакараев является воспитанником кызылординской школы футбола. В премьер-лиге дебютировал в составе «Кайсара» 31 марта 2007 года в матче против «Актобе».

В составе «Кайсара» в премьер-лиге провел 142 матча, забил 16 голов. Также выступал «Тобол» (41 матч, пять голов), «Ордабасы» (14 матчей, четыре гола). Всего в КПЛ провел 228 матчей, забил 31 гол. В октябре 2017 года Молдакараев стал автором самого быстрого гола в истории чемпионатов Казахстана, забив «Окжетпесу» уже на девятой секунде матча.

Единственный матч за сборную Казахстана Молдакараев провел в ноябре 2016 года, когда вышел на замену в гостевом матче с Данией (1:4) в отборочном цикле чемпионата мира-2018.