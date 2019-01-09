Новичок КПЛ подписал автора самого быстро гола в истории чемпионатов Казахстана
Кокшетауский «Окжетпес» подписал нападающего Жасулана Молдакараева, сообщает официальный сайт клуба.
Кокшетауский «Окжетпес» подписал нападающего Жасулана Молдакараева, сообщает официальный сайт клуба.
Трудовое соглашение 31-летнего форварда с клубом рассчитано до конца года. При этом Молдакараев уже выступал за «Окжетпес» в сезоне-2016, когда провел 31 матч и забил шесть голов.
Молдакараев является воспитанником кызылординской школы футбола. В
В составе «Кайсара» в
Единственный матч за сборную Казахстана Молдакараев провел в ноябре 2016 года, когда вышел на замену в гостевом матче с Данией (1:4) в отборочном цикле чемпионата мира-2018.
Напомним, «Окжетпес» в 2018 году стал чемпионом первой лиги Казахстана и вернулся в