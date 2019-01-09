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10:05 (мск), источник: Vesti.kz

Легионер «Кайрата» пополнил состав трехкратного чемпиона Венгрии

Экс-полузащитник «Кайрата» и сборной Венгрии Акош Элек продолжит карьеру в футбольном клубе «МОЛ Види», передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

О деталях контракта пока неизвестно, но за команду из города Секешфехервар 30-летний полузащитник выступал 6,5 лет назад. С 1995 по 2009 год она периодически носила название «Фехервар», а до 1 июля 2018 года называлась «Видеотон». При этом трижды выигрывала национальный чемпионат (2010/11, 2014/15, 2017/18), шесть раз завоевывала серебряные медали (1975/76, 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2015/16, 2016/17), а также в трех случаях становилась бронзовым призером (1983/84, 1984/85, 2005/06).

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В текущем сезоне после 18 туров «МОЛ Види» с 34 очками идет на втором месте чемпионата Венгрии, отставая на пять пунктов от лидирующего «Ференцвароша».

Элек перешел в «Кайрат» из другого венгерского клуба «Диошдьер» в марте 2017 года, причем за этот трансфер алматинцы заплатили 480 тысяч евро. В сезоне 2018 года он провел за кайратовцев 22 игры в КПЛ, один матч с Суперкубке Казахстана и пять встреч в квалификации Лиги Европы, результативными действиями на поле не отметился.

В межсезонье в связи с истечением контракта покинул «Кайрат».

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 1,4 миллиона евро. На его счету 49 матчей за сборную Венгрии, в составе которой он доходил до 1/8 финала Евро-2016.

Отметим, что «Кайрат» также покинули Станислав Лунин, Иво Иличевич, Исаэль, Хуан Фелипе, Андрей Аршавин, Шелдон Бато.

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