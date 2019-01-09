Жамбыл Кукеев предпочел участнику Лиги Европы казахстанский клуб
Полузащитник Жамбыл Кукеев отправляется на сборы вместе с «Актобе», сообщает
Полузащитник Жамбыл Кукеев отправляется на сборы вместе с «Актобе», сообщает
Минувший сезон 30-летний хавбек провел в «Актобе». Он сыграл 25 матчей, забил два мяча и отдал пять голевых передач.
По завершению сезона его контракт с актюбинским клубом истек. Сообщалось, что Кукеев близок к переходу в «Атырау». Также в услугах игрока был заинтересован шымкентский «Ордабасы».
Свою карьеру Кукеев начал в 2006 году в составе «Железнодорожника». Также выступал за «Астану», «Алма-Ату», «Локомотив», «Шахтер», «Кайрат» и «Кайсар». Всего в