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09:34 (мск), источник: Vesti.kz

Жамбыл Кукеев предпочел участнику Лиги Европы казахстанский клуб

Полузащитник Жамбыл Кукеев отправляется на сборы вместе с «Актобе», сообщает пресс-служба клуба.

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Минувший сезон 30-летний хавбек провел в «Актобе». Он сыграл 25 матчей, забил два мяча и отдал пять голевых передач.

По завершению сезона его контракт с актюбинским клубом истек. Сообщалось, что Кукеев близок к переходу в «Атырау». Также в услугах игрока был заинтересован шымкентский «Ордабасы».

Свою карьеру Кукеев начал в 2006 году в составе «Железнодорожника». Также выступал за «Астану», «Алма-Ату», «Локомотив», «Шахтер», «Кайрат» и «Кайсар». Всего в премьер-лиге сыграл 239 матчей, забил 35 мячей.

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