Жамбыл Кукеев предпочел участнику Лиги Европы казахстанский клуб

Минувший сезон 30-летний хавбек провел в «Актобе». Он сыграл 25 матчей, забил два мяча и отдал пять голевых передач.

По завершению сезона его контракт с актюбинским клубом истек. Сообщалось, что Кукеев близок к переходу в «Атырау». Также в услугах игрока был заинтересован шымкентский «Ордабасы».