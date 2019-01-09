Во время матча «Тоттенхэм» — «Челси» 17-летний фанат был арестован за расизм

Встреча команд состоялась на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «шпор».

Полиции задержала 17-летнего болельщика и сразу доставила в отделение. Как сообщает Sky Sports, фанат был арестован за нарушение общественного порядка, отягчённое расовыми мотивами.