Во время матча «Тоттенхэм» — «Челси» 17-летний фанат был арестован за расизм
Полиция Лондона арестовала одного из фанатов за проявления расизма во время первого полуфинального матча Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси».
Полиция Лондона арестовала одного из фанатов за проявления расизма во время первого полуфинального матча Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси».
Встреча команд состоялась на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «шпор».
Полиции задержала 17-летнего болельщика и сразу доставила в отделение. Как сообщает Sky Sports, фанат был арестован за нарушение общественного порядка, отягчённое расовыми мотивами.
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