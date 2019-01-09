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10:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Во время матча «Тоттенхэм» — «Челси» 17-летний фанат был арестован за расизм

Полиция Лондона арестовала одного из фанатов за проявления расизма во время первого полуфинального матча Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси».

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Встреча команд состоялась на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «шпор».

Полиции задержала 17-летнего болельщика и сразу доставила в отделение. Как сообщает Sky Sports, фанат был арестован за нарушение общественного порядка, отягчённое расовыми мотивами.

Ранее «Челси» попал в скандал из-за оскорблений болельщиков на почве расизма в адрес полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга во время матча 16-го тура английской Премьер-лиги. Позже лондонский клуб ограничил доступ к страницам клуба в социальных сетях четырём болельщикам.

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