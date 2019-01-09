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11:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сарри показал видеозапись на ноутбуке, чтобы доказать офсайд Кейна

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри считает, что главный арбитр Майкл Оливер допустил ошибку в полуфинальном матче кубка лиги против «Тоттенхэма» (0:1) при использовании системы VAR.

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Во время загрузки произошла ошибка.

59-летний итальянский специалист на пресс-конференцию принес журналистам ноутбук с видеозаписью, чтобы доказать свою правоту.

Единственный гол в матче забил форвард «шпор» Харри Кейн, который реализовал 11-метровый удар в середине первого тайма, который сам заработал, избежав офсайда.

— Я посмотрел видео с нашей камеры. Там был офсайд. Наша камера находилась на одной линии с Кейном. В офсайде была его голова и колено. Не думаю, что английские судьи могут использовать эту систему. Если ты не уверен, то следуй дальше за мячом, а уже потом принимай решение. Но он остановился и не побежал дальше за мячом. Наши защитники посчитали, что был офсайд, — приводит слова Сарри Sky Sports.

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