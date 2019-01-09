Сарри показал видеозапись на ноутбуке, чтобы доказать офсайд Кейна

— Я посмотрел видео с нашей камеры. Там был офсайд. Наша камера находилась на одной линии с Кейном. В офсайде была его голова и колено. Не думаю, что английские судьи могут использовать эту систему. Если ты не уверен, то следуй дальше за мячом, а уже потом принимай решение. Но он остановился и не побежал дальше за мячом. Наши защитники посчитали, что был офсайд, — приводит слова Сарри Sky Sports.