«Бавария» объявила о переходе Павара по окончании сезона
Защитник «Штутгарта» и сборной Франции Бенжамен Павар продолжит карьеру в «Баварии», сообщается в официальном «твиттере» мюнхенского клуба.
Защитник «Штутгарта» и сборной Франции Бенжамен Павар продолжит карьеру в «Баварии», сообщается в официальном «твиттере» мюнхенского клуба.
Об этом заявил спортивный директор действующих чемпионов Германии Хасан Салихамиджич. Французский футболист присоединится к своей новой команде 1 июля 2019 года и подпишет с клубом контракт на пять лет.