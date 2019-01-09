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12:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» объявила о переходе Павара по окончании сезона

Защитник «Штутгарта» и сборной Франции Бенжамен Павар продолжит карьеру в «Баварии», сообщается в официальном «твиттере» мюнхенского клуба.

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Об этом заявил спортивный директор действующих чемпионов Германии Хасан Салихамиджич. Французский футболист присоединится к своей новой команде 1 июля 2019 года и подпишет с клубом контракт на пять лет.

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