Андрей Тихонов: Мне не предлагали возглавить минское «Динамо»
Бывший тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов опроверг информацию о том, что ему предложили возглавить минское «Динамо».
Бывший тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов опроверг информацию о том, что ему предложили возглавить минское «Динамо».
— Возглавить минское «Динамо»? Не слышал такого…
— То есть предложения вам не поступало?
— Нет.
— А если бы поступило?
— Подумал бы над этим. Я пока без команды, а любой тренер хочет работать. Я бы рассмотрел это предложение, — цитирует специалиста «Прессбол».
Ранее сообщалось, что Тихонов может заменить Сергея Гуренко на посту главного тренера «Динамо».