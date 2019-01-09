Андрей Тихонов: Мне не предлагали возглавить минское «Динамо»

— Возглавить минское «Динамо»? Не слышал такого…

— То есть предложения вам не поступало?

— Нет.

— А если бы поступило?

— Подумал бы над этим. Я пока без команды, а любой тренер хочет работать. Я бы рассмотрел это предложение, — цитирует специалиста «Прессбол».