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14:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Андрей Тихонов: Мне не предлагали возглавить минское «Динамо»

Бывший тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов опроверг информацию о том, что ему предложили возглавить минское «Динамо».

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— Возглавить минское «Динамо»? Не слышал такого…

— То есть предложения вам не поступало?

— Нет.

— А если бы поступило?

— Подумал бы над этим. Я пока без команды, а любой тренер хочет работать. Я бы рассмотрел это предложение, — цитирует специалиста «Прессбол».

Ранее сообщалось, что Тихонов может заменить Сергея Гуренко на посту главного тренера «Динамо».

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