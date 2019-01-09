Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.01
Сельта1
Атлетик2
Футбол. Зарубежный
8.01
Нант2
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
8.01
Амьен0
Анже0
Футбол. Зарубежный
11.01
Кан
Лилль
Футбол. Зарубежный
11.01
Лион
Реймс
Футбол. Зарубежный
11.01
Райо Вальекано
Сельта
Все события
Фоторепортажи
14Человек-чемпион. Массимо Каррера, по которому тоскуют болельщики «Спартака»
10Антон Шипулин. Кадры карьеры
14:16 (мск), источник: ТАСС

Столкновениями с полицией завершились празднования дня рождения клуба «Лацио» в Риме

РИМ, 9 января. /ТАСС/. Агрессивная группа болельщиков футбольного клуба «Лацио» устроила беспорядки во время празднования 119-летия команды. Как сообщило в среду агентство ANSA, в результате возникших минувшей ночью столкновений в центре Рима пострадали семь сотрудников правоохранительных органов, три хулигана были задержаны.

Наверх

В уличных торжествах приняли участие более 2,5 тыс. человек. Небольшая группа фанатов в черных масках оторвалась от основной массы и начала закидывать полицейских бутылками и камнями. Стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ и брандспойты.

Накануне министр внутренних дел и вице-премьер Маттео Сальвини провел специальное оперативное заседание с руководством полиции и футбольной лиги, на котором обсуждались меры по противодействия насилию на стадионах. Этот вопрос вновь остро встал после столкновений между болельщиками «Интера» и «Наполи» 26 декабря прошлого года. В результате беспорядков, устроенных фанатами «Интера» в Милане в связи с матчем чемпионата страны, один болельщик «Наполи» погиб. По факту произошедшего открыто расследование, фигурантами которого являются более 20 человек.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте не исключил, что в случае продолжения актов насилия со стороны футбольных фанатов могут быть закрыты стадионы. «Разумеется, закрытие стадионов означало бы поражение, признание своей неспособности [справиться с ситуацией], но при определенных условиях такая перспектива может рассматриваться», — сказал глава итальянского правительства во вторник вечером на популярном телевизионном шоу «Порта-а-порта».

Лацио
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российский спорт может оказаться в изоляции в 2019 году
Загитова смогла сделать то, чего не удавалось никому с 80-х годов
Что сделали клубы РПЛ за перерыв. Главное
Кучеров - первый за 19 лет, набравший 70 очков за первые 43 игры
Кононов избавляется от «багажа Карреры». Клуб только за
От Липницкой до Медведевой: Тутберидзе вспомнила о бывших
Песков: Понимание с представителями WADA налажено
Тренер ушёл из юношеской сборной из-за разногласий с Кержаковым
«Реал Мадрид» оштрафует Бэйла за уход со стадиона во время матча
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь