Столкновениями с полицией завершились празднования дня рождения клуба «Лацио» в Риме

В уличных торжествах приняли участие более 2,5 тыс. человек. Небольшая группа фанатов в черных масках оторвалась от основной массы и начала закидывать полицейских бутылками и камнями. Стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ и брандспойты.

Накануне министр внутренних дел и вице-премьер Маттео Сальвини провел специальное оперативное заседание с руководством полиции и футбольной лиги, на котором обсуждались меры по противодействия насилию на стадионах. Этот вопрос вновь остро встал после столкновений между болельщиками «Интера» и «Наполи» 26 декабря прошлого года. В результате беспорядков, устроенных фанатами «Интера» в Милане в связи с матчем чемпионата страны, один болельщик «Наполи» погиб. По факту произошедшего открыто расследование, фигурантами которого являются более 20 человек.