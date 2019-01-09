Бывшему клубу Витселя и Каннаваро грозит закрытие. В Китае скандал
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» может полностью лишиться финансирования и остаться без лицензии.
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» может полностью лишиться финансирования и остаться без лицензии.
Полиция Китая взяла под арест 18 человек, вошедших в число подозреваемых по делу корпорации Quanjian. Еще двое были задержаны, а затем выпущены под залог. В числе арестованных фактический владелец компании Шу Юйхуэй.
Крупнейший в КНР производитель оздоровительных и лекарственных средств, владеющий 600 больницами и 7000 клубами здоровья, подозревается в мошенничестве, создании финансовых пирамид и лживой рекламе. Quanjian также считают виновной в смерти 4-летней девочки, страдавшей онкологическим заболеванием, сообщает CGTN.
Проблемы корпорации, как предполагается, серьезным образом скажутся на принадлежащем ей футбольном клубе, который фактически полностью зависит от ее финансирования. Напомним, что именно за «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в недавнем прошлом выступал
Сейчас в «Тяньцзине» из известных иностранцев остался Алешандре Пату, которого теперь сватают в известные европейские клубы. Пошли даже слухи, что клубу, еще недавно славившемуся крепким финансовым положением, могут не дать лицензию и запретить выступать в суперлиге в сезоне-2019 (в Китае играют по системе «весна» — «осень»).
Пока же, если верить сообщениям из Китая, «Тяньцзинь» перешел под контроль футбольной ассоциации страны до тех пор, пока не найдется новый спонсор. Хотя Шу Юйхуэю еще не вынесен приговор, и расследование в отношении его корпорации пока продолжается, футбольному клубу поспешили изменить название — убрать имя компании Quanjian. На стадионе даже демонтировали эмблему команды, на которой присутствует слово «Цюаньцзянь».
Также возникли проблемы у «Яньбянь Фуньдэ», клуба первого дивизиона. Выяснилось, что у него не только крупные долги по зарплате. Возникли подозрения в использовании схем по уходу от уплаты налогов. «Яньбянь» ждет закрытие. Как и другой клуб — «Сычуань Аннапурна». Тот не успел выйти в первую лигу, как столкнулся с финансовыми проблемами. В ближайшие дни ему необходимо найти 20 миллионов юаней (примерно 2,5 миллиона евро). В противном случае его объявят банкротом.