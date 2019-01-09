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16:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Монако» арендовал у «Антальяспора» экс-хавбека «Динамо» Ванкёра

Полузащитник «Антальяспора» Вильям Ванкёр проведёт оставшуюся часть нынешнего сезона в «Монако», сообщается на официальном сайте турецкого клуба.

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Стороны договорились об аренде 30-летнего футболиста на полгода. При этом «Антальяспор» не сообщает об опции выкупа игрока. Контракт Ванкёра с турецким клубом рассчитан до лета 2020 года.

Ванкёр известен любителям российского футбола по выступлению за московское «Динамо» в период с 2014 по 2015 год. За свою карьеру он также успел поиграть за такие клубы, как «Нант», «Стандард», «Рома» и «Марсель». В нынешнем сезоне Ванкёр принял участие в 7 матчах турецкой Суперлиги, в которых не отметился результативными действиями, получив 1 жёлтую карточку.

«Монако» после 18 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице французской Лиги 1.

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