«Монако» арендовал у «Антальяспора» экс-хавбека «Динамо» Ванкёра

Стороны договорились об аренде 30-летнего футболиста на полгода. При этом «Антальяспор» не сообщает об опции выкупа игрока. Контракт Ванкёра с турецким клубом рассчитан до лета 2020 года.



Ванкёр известен любителям российского футбола по выступлению за московское «Динамо» в период с 2014 по 2015 год. За свою карьеру он также успел поиграть за такие клубы, как «Нант», «Стандард», «Рома» и «Марсель». В нынешнем сезоне Ванкёр принял участие в 7 матчах турецкой Суперлиги, в которых не отметился результативными действиями, получив 1 жёлтую карточку.



«Монако» после 18 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице французской Лиги 1.