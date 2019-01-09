Бывший полузащитник ЦСКА Цубер перешел в «Штутгарт»
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Немецкий футбольный клуб «Штутгарт» на своем сайте сообщил о переходе на правах аренды из «Хоффенхайма» полузащитника сборной Швейцарии Стивена Цубера.
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Немецкий футбольный клуб «Штутгарт» на своем сайте сообщил о переходе на правах аренды из «Хоффенхайма» полузащитника сборной Швейцарии Стивена Цубера.
Отмечается, что арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
В нынешнем сезоне 27-летний Цубер, в 2013—2014 годах выступавший за московский ЦСКА, провел за «Хоффенхайм» 13 матчей, в которых забил один гол.
«Штутгарт» после 17 туров чемпионата Германии находится в зоне стыковых матчей, занимая 16-е место.