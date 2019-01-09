«Актобе» объявил о назначении нового тренера
Главным тренером «Актобе» назначен Александр Седнев, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Главным тренером «Актобе» назначен Александр Седнев, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Белорусский специалист уже известен болельщикам «красно-белых» по прошлому сезону — он работал в тренерском штабе актюбинцев.
Ранее в качестве главного тренера работал в могилевском «Савите», минском «Динамо», «Белшине» (Бобруйск) и могилевском «Днепре».