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16:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» объявил о назначении нового тренера

Главным тренером «Актобе» назначен Александр Седнев, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

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Белорусский специалист уже известен болельщикам «красно-белых» по прошлому сезону — он работал в тренерском штабе актюбинцев.

Ранее в качестве главного тренера работал в могилевском «Савите», минском «Динамо», «Белшине» (Бобруйск) и могилевском «Днепре».

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