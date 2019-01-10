Калинич обошел Хеведеса в борьбе за «Золотую урну»

Источник: РИА "Новости"

По информации Football Italia, хорватский футболист получил 49,1% голосов. Второе место в голосовании занял Патрик Шик из «Ромы» (19,3%). Третья строчка досталась Андре Силве, выступавшему в прошлом сезоне за «Милан» (13,3%).

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Стоит отметить, что защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес также оказался в числе претендентов на эту антипремию, набрав 8% голосов. 30-летний немецкий футболист до перехода в стан «железнодорожников» из «Шальке» успел провести в начале 2018 года три матча за туринский «Ювентус» и даже забить один мяч.

В прошлом году обладателем «Золотой урны» стал нападающий миланского «Интера» Габигол.