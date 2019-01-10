Зинченко забил фантастический гол! Это надо видеть

Александр Зинченко забил потрясающий по красоте гол в ворота в «Бёртон Альбион» в полуфинале Кубка английской лиги! Экс полузащитник «Уфы», которого Хосеп Гвардиола как обычно поставил на позицию левого защитника, подключился к атаке, получил передачу перед штрафной от Лероя Зане и принял неожиданное решение пробить. Получилось всё у 22-летнего украинца идеально: мяч, перелетев голкипера, приземлился за линией ворот.

Вообще борьбы в противостоянии «Манчестер Сити» и выступающего в Лиге 1 «Бёртон Альбион» не получилось. Команда Гвардиола уже в первом тайме довела дело до разгрома «пивоваров», забив четыре мяча. Для самого Зинченко это первый гол в нынешнем сезоне. До этого он принял участие в 10 матчах Лиги чемпионов, АПЛ и кубковых турниров. Ходили слухи, что Александр покинет английский клуб зимой и продолжит карьеру в «Наполи» или каком-то другом европейском клубе, однако представитель игрока Алан Прудников опроверг эту информацию.

«Он до сих пор недоволен, но ситуация уже лучше, чем два месяца назад… Мы ценим те шансы, которые ему дают. Они ему нужны для того, чтобы расти дальше. Мы всегда открыты для возможных вариантов. “Манчестер Сити” не хочет продавать его зимой, так как нуждается в нём. Но мы готовы выслушать предложения, особенно касаемо лета. У нас прекрасные отношения с “Наполи” после общения летом 2017 года. Но по сравнению с тем временем цена на Александра значительно выросла, поэтому всё сложно», — сказал Алан Прудников в эфире Radio Marte.