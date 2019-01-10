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08:24 (мск), источник: Sport24

Украинец Зинченко забил первый гол за «Манчестер Сити». Его клуб отгрузил 9 «Бертону»

Неплохо так.

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Сегодня «Манчестер Сити» играл с командой «Бертон». Рутинная вроде вывеска — топ-клуб против парней из третьего английского дивизиона. Но на деле матч вполне статусный — это аж полуфинал Кубка лиги. Вчера «Тоттенхэм» обыграл «Челси», а сегодня на «Этихаде» команда Гвардиола должна была спокойно выносить главную сенсацию Кубка лиги-2018/19.

Так и вышло — «Бертон» продержался недолго. Уже на 5-й минуте Кевин Де Брейне, набирающий форму после травмы, открыл счет. Ну, а дальше началось избиение — к перерыву «Сити» отгрузил сопернику четыре гола. А финальный счет — вообще 9:0. В концовке трибуны «Этихад» распевали We want ten, но команда их «подвела». «Сити» забил всего-то девять.

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MVP матча ожидаемо признали Габи Жезуса. Бразилец оформил покер. Притом впервые в карьере.

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Формально «Сити» еще не в финале Кубка лиги. Будет ведь еще ответка дома у «Бертона». Там у «МС» крайне сложная задача — не проиграть в девять или десять мячей.

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У украинца Александра Зинченко тоже крайне сложная задача — пробиться в основу топ-клуба. Пока молодой полузащитник с ней не справляется, но все равно он крут. Быть в обойме «Ман Сити», когда пару лет назад ты играл за «Уфу», — уже супер-успех. Тем более иногда Зинченко выходит на поле, подменяя травмированных звезд «МС». Притом чаще всего на не самой привычной позиции — левого латераля.

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Пусть Зинченко явно не ключевой игрок «Сити», — зато он кайфует от своей жизни и работы. Александр в команде чуть ли не главный шоумен, постоянно в центре внимания, с удовольствием участвует в разных креативах пресс-службы «МС». Например, на Хэллоуин Зинченко сыграл… Майкла Джексона. И даже снялся в клипе.

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Сегодня же Зинченко сыграл и в футбол. Очень даже хорошо. Украинец забил свой первый гол за «Манчестер Сити». Одновременно эффектный и курьезный. Александр определенно исполнял кросс, но мяч опустился почти в девятку. Зинченко отпраздновал гол в фирменном, стебном стиле. Украинец показал баскетбольный бросок — мол, как рукой закинул. Ну, а что, получилось реально классно.

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Летом 2016-го «Ман Сити» купил Зинченко у «Уфы». Цена вопроса — 2 млн евро. За это время украинец провел за «горожан» 11 матчей и еще 12 за ПСВ, куда его отдавали в аренду.

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