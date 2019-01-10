Украинец Зинченко забил первый гол за «Манчестер Сити». Его клуб отгрузил 9 «Бертону»
Неплохо так.
Неплохо так.
Сегодня «Манчестер Сити» играл с командой «Бертон». Рутинная вроде вывеска —
Так и вышло — «Бертон» продержался недолго. Уже на 5-й минуте Кевин Де Брейне, набирающий форму после травмы, открыл счет. Ну, а дальше началось избиение — к перерыву «Сити» отгрузил сопернику четыре гола. А финальный счет — вообще 9:0. В концовке трибуны «Этихад» распевали We want ten, но команда их «подвела». «Сити» забил
MVP матча ожидаемо признали Габи Жезуса. Бразилец оформил покер. Притом впервые в карьере.
Формально «Сити» еще не в финале Кубка лиги. Будет ведь еще ответка дома у «Бертона». Там у «МС» крайне сложная задача — не проиграть в девять или десять мячей.
У украинца Александра Зинченко тоже крайне сложная задача — пробиться в основу
Пусть Зинченко явно не ключевой игрок «Сити», — зато он кайфует от своей жизни и работы. Александр в команде чуть ли не главный шоумен, постоянно в центре внимания, с удовольствием участвует в разных креативах
Сегодня же Зинченко сыграл и в футбол. Очень даже хорошо. Украинец забил свой первый гол за «Манчестер Сити». Одновременно эффектный и курьезный. Александр определенно исполнял кросс, но мяч опустился почти в девятку. Зинченко отпраздновал гол в фирменном, стебном стиле. Украинец показал баскетбольный бросок — мол, как рукой закинул. Ну, а что, получилось реально классно.
Летом 2016-го «Ман Сити» купил Зинченко у «Уфы». Цена вопроса — 2 млн евро. За это время украинец провел за «горожан» 11 матчей и еще 12 за ПСВ, куда его отдавали в аренду.