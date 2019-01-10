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08:42 (мск), источник: Р-Спорт

«Реал» разгромил «Леганес» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Футболисты мадридского «Реала» на своем поле разгромили «Леганес» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.

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Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась победой «Реала» со счетом 3:0. Голы забили Серхио Рамос (44-я минута, с пенальти), Лукас Васкес (68) и Винисиус Жуниор (77).

Ответная игра состоится на поле «Леганеса» 16 января.

В других матчах дня зафиксированы следующие результаты:

«Вильярреал» — «Эспаньол» — 2:2,

«Хетафе» — «Вальядолид» — 1:0.

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