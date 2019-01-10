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08:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» впервые в сезоне проиграл во Франции. И сразу потерял трофей!

Неймар с Мбаппе не помогли. Соперник пробил три пенальти!

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Источник: Reuters

«ПСЖ», не имеющий равных во Франции, сенсационно вылетел из Кубка лиги, который выигрывал пять лет подряд. Команда Томаса Тухеля уступила в четвертьфинале на «Парк де Пренс» аутсайдеру Лиги 1 «Генгаму» — 1:2. Ещё более потрясающим делает эту историю тот факт, что гости пробили во втором тайме три пенальти!

Не сказать чтобы Тухель наплевал на кубковый трофей и выставил против «Генгама» молодёжь или второй состав. Наоборот, в основе «ПСЖ» вышли многие ведущие игроки, включая Неймара, Килиана Мбаппе, Тьяго Силву, Юлиана Дракслера и Анхеля Ди Марию. После перерыва на поле появились Эдинсон Кавани с Марко Верратти. Но когда недооцениваешь соперника, можно опозориться и со звёздами в составе.

Первый пенальти в ворота «ПСЖ» был назначен на исходе часа игры: Тома Менье ударил по ноге Людовика Бласа. К «точке» подошёл нападающий Маркус Тюрам (сын бывшего защитника сборной Франции Лилиана Тюрама), но пробил мимо цели. Через минуту Менье принимал уже поздравления с голевой передачей. Его кросс реализовал в британском стиле ударом головой почти от линии вратарской Неймар.

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На 81-й минуте Хуан Бернат в борьбе за мяч подтолкнул в своей штрафной Маркуса Коко. Теперь пенальти взялся исполнить Йени Атито Нгбакото, который развёл голкипера Альфонсо Ариола и мяч по разным углам.

За весь матч робкий «Генгам» нанёс всего два удара в створ. Во втором случае это был победный гол с одиннадцатиметрового на 90+3-й минуте. Последний пенальти — самый сомнительный, возможно, Тюрам симулировал. Интересно, что Маркус не побоялся взять мяч и ещё раз подойти к «точке», несмотря на промах при счёте 0:0. Пробил нападающий «Генгама» опять не лучшим образом: Ареола достал мяч, пущенный низом, тем не менее гол всё-таки состоялся.

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Это лишь второе поражение «ПСЖ» в 27 матчах нынешнего сезона. Но оно означает потерю трофея. До сегодняшнего дня команда Тухеля проигрывала только на «Энфилде».

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