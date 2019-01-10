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08:49 (мск), источник: Vesti.kz

Байсуфинов возглавил казахстанский клуб

Казахстанский специалист работал тренером в футбольном центре «Иртыш».

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Бывший тренер футбольного центра «Иртыш» Кайсар Байсуфинов назначен на пост главного тренера ФК «Аксу», выступающего во Второй лиге Казахстана, сообщает официальный сайт павлодарского клуба.

Накануне Президент федерации футбола Павлодарской области Улан Жазылбек официально представил Байсуфинова в качестве главного тренера «Аксу» и пожелал ему успехов на новом поприще.

30-летний казахстанский специалист на протяжении шести лет работал тренером в футбольном центре «Иртыш».

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