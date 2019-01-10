Байсуфинов возглавил казахстанский клуб

Бывший тренер футбольного центра «Иртыш» Кайсар Байсуфинов назначен на пост главного тренера ФК «Аксу», выступающего во Второй лиге Казахстана, сообщает официальный сайт павлодарского клуба.

Накануне Президент федерации футбола Павлодарской области Улан Жазылбек официально представил Байсуфинова в качестве главного тренера «Аксу» и пожелал ему успехов на новом поприще.