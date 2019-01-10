Рэмси согласовал пятилетний контракт с «Ювентусом» с зарплатой в 8 миллионов евро
Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси договорился об условиях пятилетнего контракта с «Ювентусом», информирует The Guardian.
Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси договорился об условиях пятилетнего контракта с «Ювентусом», информирует The Guardian.
Напомним, что у игрока в июле истекает соглашение с лондонским клубом.
28-летний валлиец будет получать 8 миллионов евро в год. Таким образом, Рэмси станет самым высокооплачиваемым футболистом туринцев после Криштиану Роналду. О трансфере может быть объявлено официально в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» не будет подписывать полузащитника «Арсенала».
В текущем сезоне футболист провел 24 матча за «Арсенал», забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.