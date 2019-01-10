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09:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рэмси согласовал пятилетний контракт с «Ювентусом» с зарплатой в 8 миллионов евро

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси договорился об условиях пятилетнего контракта с «Ювентусом», информирует The Guardian.

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Источник: Reuters

Напомним, что у игрока в июле истекает соглашение с лондонским клубом.

28-летний валлиец будет получать 8 миллионов евро в год. Таким образом, Рэмси станет самым высокооплачиваемым футболистом туринцев после Криштиану Роналду. О трансфере может быть объявлено официально в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» не будет подписывать полузащитника «Арсенала».

В текущем сезоне футболист провел 24 матча за «Арсенал», забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

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