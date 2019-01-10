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09:53 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ после прихода экс-тренера «Кайрата» расстался с лучшим игроком первой лиги

Украинский футболист Артем Касьянов покинул «Окжетпес», за который выступал с начала 2018 года, передает корреспондент Vesti.kz.

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В прошлом сезоне он помог синегорцам занять первое место в турнире среди клубов первой лиги и напрямую выйти в КПЛ, забив два гола при четырех ассистах в 25 матчах чемпионата.

До этого 35-летний полузащитник полтора сезона провел в «Жетысу», а в 2017-м был признан лучшим игроком первой лиги. Казахстанским болельщикам он знаком и по играм за другой клуб КПЛ — «Ордабасы» (2010−2015), за южан забил 21 гол в 146 играх.

На родине Касьянов поиграл за «Сталь», «Металлург», «Харьков», «Черноморец», «Металлист».

Как известно, 3 января «Окжетпес» объявил о назначении Андрея Карповича главным тренером. Контракт с молодым специалистом рассчитан до конца 2019 года. На тренерскую работу он перешел в 2017-м, когда вошел в штаб «Кайрата». В сезоне-2018 руководил алматинским клубом в Кубке Казахстана и был исполняющим обязанности главного тренера, когда был уволен испанец Карлос Феррер. По окончании сезона Карпович покинул «Кайрат».

Отметим, что 7 января кокшетауская команда начала первый УТС в Турции.

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