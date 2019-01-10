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10:56 (мск), источник: Чемпионат.com

УЕФА может ужесточить правила финансового фэйр-плей

Союз европейских футбольных ассоциаций в ближайшее время может ужесточить правила финансового фэйр-плей.

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Как сообщает Bild, в настоящее время УЕФА хочет разработать правило, по которому европейские клубы будут обязаны выплачивать всю необходимую сумму за трансфер футболиста в течение максимум трёх лет.

Напомним, что «ПСЖ» в 2017 году за бразильского нападающего Неймара заплатил «Барселоне» € 222 млн, однако в финансовых документах сумма трансфера разделена на пять лет. Таким образом, каждый год УЕФА учитывает перевод каталонского клуба в казну парижан в размере € 44,4 млн.
В будущем по новым правилам клубам можно будет разделить платежи за трансферы не более, чем на три года.

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