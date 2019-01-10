Transfermarkt сообщил о переходе полузащитника сборной Арубы в казахстанский клуб
«Кайсар» пополнил голландский полузащитник Джошуа Джон, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на авторитетное издание Transfermarkt.
«Кайсар» пополнил голландский полузащитник Джошуа Джон, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на авторитетное издание Transfermarkt.
В казахстанскую команду он перешел на правах свободного агента. Последним клубом 30-летнего игрока был турецкий «Бурсаспор», за который он выступал с 2016 года, в 30 играх забил один гол.
Джон родился 1 октября 1988 года в городе Алкмаар в семье выходцев из Арубы. Воспитанник клубов «Ваалвейк» и «Спарта».
Во взрослом футболе дебютировал в 2007 году в составе «Спарты». Также в голландском чемпионате защищал цвета «Твенте» с 2012 по 2013 годы. Кроме того, на правах аренды играл за датский «Нордшелланд», был одним из главных бомбардиров команды, забив десять голов в 22 матчах первенства. Позже «Нордшелланд» выкупил права на футболиста у «Твенте» за 550 тысяч евро.
В 2009—2010 годах поиграл за молодежную сборную Голландии, в составе которой провел пять матчей и забил два гола.
С 2018 года начал выступать за сборную Арубы.
Отметим, что в межсезонье в «Кайсар» перешли Марат Хайруллин, Иван Садовничий, Марин Оршулич.