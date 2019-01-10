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11:08 (мск), источник: Vesti.kz

Transfermarkt сообщил о переходе полузащитника сборной Арубы в казахстанский клуб

«Кайсар» пополнил голландский полузащитник Джошуа Джон, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на авторитетное издание Transfermarkt.

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В казахстанскую команду он перешел на правах свободного агента. Последним клубом 30-летнего игрока был турецкий «Бурсаспор», за который он выступал с 2016 года, в 30 играх забил один гол.

Джон родился 1 октября 1988 года в городе Алкмаар в семье выходцев из Арубы. Воспитанник клубов «Ваалвейк» и «Спарта».

Во взрослом футболе дебютировал в 2007 году в составе «Спарты». Также в голландском чемпионате защищал цвета «Твенте» с 2012 по 2013 годы. Кроме того, на правах аренды играл за датский «Нордшелланд», был одним из главных бомбардиров команды, забив десять голов в 22 матчах первенства. Позже «Нордшелланд» выкупил права на футболиста у «Твенте» за 550 тысяч евро.

В 2009—2010 годах поиграл за молодежную сборную Голландии, в составе которой провел пять матчей и забил два гола.

С 2018 года начал выступать за сборную Арубы.

Отметим, что в межсезонье в «Кайсар» перешли Марат Хайруллин, Иван Садовничий, Марин Оршулич.

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Transfermarkt сообщил о переходе полузащитника сборной Арубы в казахстанский клуб
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