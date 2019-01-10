Кавани отказался перейти в китайский клуб «Далянь Ифан»
Китайский клуб «Далянь Ифан» сделал предложение уругвайскому нападающему «ПСЖ» Эдинсону Кавани, но получил отказ.
Китайский клуб «Далянь Ифан» сделал предложение уругвайскому нападающему «ПСЖ» Эдинсону Кавани, но получил отказ.
Об этом сообщает Le10Sport.
По данным источника, Кавани в данный момент не заинтересован в переезде в Китай. При этом уругваец входит в сферу интересов «Атлетико», «Челси» и «Наполи». «Атлетико» может вступить в переговоры о покупке Кавани, если команду покинет Диего Коста, которым также интересуется «Далянь Ифан». Этот клуб в ближайшее время может возглавить известный португальский специалист Леонарду Жардим.
31-летний Кавани перешёл в «ПСЖ» летом 2013 года из «Наполи» за € 64,5 млн. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей в чемпионате Франции, стал автором 10 забитых мячей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с французский клубом действует до лета 2020 года.