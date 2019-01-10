Кавани отказался перейти в китайский клуб «Далянь Ифан»

По данным источника, Кавани в данный момент не заинтересован в переезде в Китай. При этом уругваец входит в сферу интересов «Атлетико», «Челси» и «Наполи». «Атлетико» может вступить в переговоры о покупке Кавани, если команду покинет Диего Коста, которым также интересуется «Далянь Ифан». Этот клуб в ближайшее время может возглавить известный португальский специалист Леонарду Жардим.