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11:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Кавани отказался перейти в китайский клуб «Далянь Ифан»

Китайский клуб «Далянь Ифан» сделал предложение уругвайскому нападающему «ПСЖ» Эдинсону Кавани, но получил отказ.

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Источник: Reuters

Об этом сообщает Le10Sport.

По данным источника, Кавани в данный момент не заинтересован в переезде в Китай. При этом уругваец входит в сферу интересов «Атлетико», «Челси» и «Наполи». «Атлетико» может вступить в переговоры о покупке Кавани, если команду покинет Диего Коста, которым также интересуется «Далянь Ифан». Этот клуб в ближайшее время может возглавить известный португальский специалист Леонарду Жардим.

31-летний Кавани перешёл в «ПСЖ» летом 2013 года из «Наполи» за € 64,5 млн. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей в чемпионате Франции, стал автором 10 забитых мячей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с французский клубом действует до лета 2020 года.

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