Купленный за 800 тысяч евро легионер расторг контракт с «Астаной» и вернулся в бывший клуб
Боснийский полузащитник «Астаны» Срджан Граховац покинул столичный клуб и вернулся в австрийский «Рапид», сообщает krone.at.
Боснийский полузащитник «Астаны» Срджан Граховац покинул столичный клуб и вернулся в австрийский «Рапид», сообщает krone.at.
Спортивный директор «Рапида» Фреди Бикель объявил о возвращении Граховаца. Еще в понедельник, 7 января, полузащитник успешно прошел медосмотр в Вене, а вчера расторг контракт с «Астаной».
Два года назад столичный клуб заплатил за боснийца 800 тысяч евро и выиграл с ним чемпионство, но по окончании сезона он был отдан в аренду в хорватскую «Риеку». Сейчас Граховац бесплатно вернулся в «Рапид».
В составе «Астаны» Срджан Граховац провел 36 матчей, забил восемь голов и отдал три ассиста. Также в составе столичной команды он выиграл Суперкубок Казахстана и помог выйти в групповую стадию Лиги Европы, а позже и в 1/16 финала.