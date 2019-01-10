Купленный за 800 тысяч евро легионер расторг контракт с «Астаной» и вернулся в бывший клуб

Спортивный директор «Рапида» Фреди Бикель объявил о возвращении Граховаца. Еще в понедельник, 7 января, полузащитник успешно прошел медосмотр в Вене, а вчера расторг контракт с «Астаной».

Два года назад столичный клуб заплатил за боснийца 800 тысяч евро и выиграл с ним чемпионство, но по окончании сезона он был отдан в аренду в хорватскую «Риеку». Сейчас Граховац бесплатно вернулся в «Рапид».