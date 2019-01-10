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11:52 (мск), источник: Vesti.kz

Купленный за 800 тысяч евро легионер расторг контракт с «Астаной» и вернулся в бывший клуб

Боснийский полузащитник «Астаны» Срджан Граховац покинул столичный клуб и вернулся в австрийский «Рапид», сообщает krone.at.

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Спортивный директор «Рапида» Фреди Бикель объявил о возвращении Граховаца. Еще в понедельник, 7 января, полузащитник успешно прошел медосмотр в Вене, а вчера расторг контракт с «Астаной».

Два года назад столичный клуб заплатил за боснийца 800 тысяч евро и выиграл с ним чемпионство, но по окончании сезона он был отдан в аренду в хорватскую «Риеку». Сейчас Граховац бесплатно вернулся в «Рапид».

В составе «Астаны» Срджан Граховац провел 36 матчей, забил восемь голов и отдал три ассиста. Также в составе столичной команды он выиграл Суперкубок Казахстана и помог выйти в групповую стадию Лиги Европы, а позже и в 1/16 финала.

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