Стала известна сумма, которую «МЮ» заплатил Моуринью за расторжение контракта

В последнем матче португальского специалиста на посту наставника «красных дьяволов» команда на выезде уступила «Ливерпулю» со счётом 1:3 в 17-м туре английской Премьер-лиги, после чего Моуринью был уволен.

Как сообщает Daily Mail, манкунианцы заплатили 55-летнему специалисту £ 15 млн (около € 16,6 млн) за увольнение с поста главного тренера. Решив финансовые вопросы, португалец теперь имеет право возглавить другую команду.

Моуринью возглавил «МЮ» летом 2016 года и за два с половиной года у руля команды выиграл с ней три трофея. Ранее он также работал в «Порту», «Челси», «Интере» и мадридском «Реале».