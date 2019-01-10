Текущие события
Футбол. Сборные
8.01
Швеция0
Финляндия1
Футбол. Зарубежный
8.01
Нант2
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
8.01
Амьен0
Анже0
Футбол. Зарубежный
11.01
Кан
Лилль
Футбол. Зарубежный
11.01
Лион
Реймс
Футбол. Зарубежный
11.01
Райо Вальекано
Сельта
Все события
Фоторепортажи
24Крылья Карреры, сэйв Акинфеева и внимание к Месси
14Человек-чемпион. Массимо Каррера, по которому тоскуют болельщики «Спартака»
11:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Стала известна сумма, которую «МЮ» заплатил Моуринью за расторжение контракта

Жозе Моуринью уладил все детали с «Манчестер Юнайтед» по поводу компенсации за досрочное расторжение контракта.

Наверх
Источник: Reuters

В последнем матче португальского специалиста на посту наставника «красных дьяволов» команда на выезде уступила «Ливерпулю» со счётом 1:3 в 17-м туре английской Премьер-лиги, после чего Моуринью был уволен.

Как сообщает Daily Mail, манкунианцы заплатили 55-летнему специалисту £ 15 млн (около € 16,6 млн) за увольнение с поста главного тренера. Решив финансовые вопросы, португалец теперь имеет право возглавить другую команду.

Моуринью возглавил «МЮ» летом 2016 года и за два с половиной года у руля команды выиграл с ней три трофея. Ранее он также работал в «Порту», «Челси», «Интере» и мадридском «Реале».

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная жена вратаря "Ростова" показала откровенные фото!
Самые красивые российские спортсменки 2018 года!
Зинченко впервые забил за «Сити». Его клуб отгрузил 9 «Бертону»
НХЛ: Никита Кучеров гонится за суперрекордом Могильного
«ПСЖ» впервые в сезоне проиграл во Франции. И потерял трофей
На чемпионате Европы у Загитовой нет соперниц
«Реал Мадрид» победил в матче 1/8 финала Кубка Испании
Футболист «Динамо»: Отвез в Португалию водки. И еще отвезу
Резцова: Шипулин предал спортсменов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь