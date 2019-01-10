Бывший российский футболист заявил о желании играть за сборную Казахстана

— Марат, Вы недавно получили казахстанский паспорт. Долго думали перед принятием решения?

— На самом деле особо не думал над этим. Когда возник вариант с переходом в казахстанскую команду, принятие гражданства было обязательным пунктом. Рад, что вновь оказался в родной стране.

— В ноябре все ждали, что Вы получите вызов в сборную на матчи Лиги наций, однако этого не случилось.

— Здесь все просто — в сборную вызываются сильнейшие на данный момент. Мне еще предстоит много работать над собой, чтобы удостоиться вызова в команду. В текущем году надеюсь получить приглашение в сборную Казахстана. Для меня это очень большая честь.

— Чемпионат Казахстана чем-то удивил?

— Турнир довольно высокого уровня, поэтому я рад, что выступаю здесь, в Казахстане.

— Многие критикуют инфраструктуру. У Вас какое мнение?

— Я пока не во всех стадионах побывал, поэтому мое окончательное мнение сложится позже. Если же говорить о «Тоболе», то на главной арене прекрасное поле и, можно сказать, что как минимум половину своих матчей мы играем в хороших условиях. Это по-настоящему здорово.

— Говорят и про проблемы с полями. В российской глубинке с этим дела обстоят лучше?

— Полтора года я играл в ФНЛ (Футбольной национальной лиге — прим. ред.). После чемпионата мира уровень инфраструктуры очень сильно вырос. Несколько команд ФНЛ играют на стадионах, которые еще совсем недавно принимали матчи чемпионата мира. Соответственно и поля там высокого качества. Если же брать второй дивизион или же КФК (любительская лига — прим. ред.), то там поля, конечно, похуже, но есть и хорошие покрытия.

— Сейчас у многократного чемпиона «Астаны» достаточно напряженный период. То одного игрока, то второго СМИ отправляют и в «Тобол», и в другие команды. Не стоит забывать и про смену руководства. Не кажется ли Вам, что в будущем сезоне костанайская команда способна на большее и воспользуется проблемами «Астаны»?

— Мое мнение — даже нынешний состав «Тобола», если не брать усиление, способен на большее. Ведь завоеванная бронзовая медаль — только начало.

— В одном из своих интервью российским СМИ Вы рассказывали, что до прихода в профессиональный футбол у вас был вариант работы в МЧС России. С мечтой о работе в этой сфере распрощались навсегда?

— Да это была не мечта. (смеется) Мечта моя уже осуществилась — я играю в футбол. А МЧС или же работа в органах — это возможность стабильности и заработка.

Добавим, что в прошедшем сезоне КПЛ Быстров сыграл за «Тобол» 14 матчей и забил один гол. 26-летний футболист принадлежит «Астане» и в «Тоболе» находился в аренде. До переезда в КПЛ защитник выступал в России за «Тамбов». Его команда была в шаге от выхода в премьер-лигу, но в стыковых матчах уступила «Амкару». В «Тамбов» Быстров перешел из «Челябинска» и признавался игроком-открытием сезона в ФНЛ.

Быстров родился и вырос в Костанайской области. В 13-летнем возрасте он вместе с семьей переехал в Россию. В профессиональный футбол он попал в 22 года.