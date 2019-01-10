Текущие события
Футбол. Сборные
8.01
Швеция0
Финляндия1
Футбол. Зарубежный
8.01
Нант2
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
8.01
Амьен0
Анже0
Футбол. Зарубежный
11.01
Кан
Лилль
Футбол. Зарубежный
11.01
Лион
Реймс
Футбол. Зарубежный
11.01
Райо Вальекано
Сельта
Все события
Фоторепортажи
24Крылья Карреры, сэйв Акинфеева и внимание к Месси
14Человек-чемпион. Массимо Каррера, по которому тоскуют болельщики «Спартака»
12:09 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший российский футболист заявил о желании играть за сборную Казахстана

Защитник костанайского «Тобола» Марат Быстров в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о своих впечатлениях от игры в КПЛ и заявил о желании пробиться в сборную Казахстана в текущем году.

Наверх

— Марат, Вы недавно получили казахстанский паспорт. Долго думали перед принятием решения?

— На самом деле особо не думал над этим. Когда возник вариант с переходом в казахстанскую команду, принятие гражданства было обязательным пунктом. Рад, что вновь оказался в родной стране.

— В ноябре все ждали, что Вы получите вызов в сборную на матчи Лиги наций, однако этого не случилось.

— Здесь все просто — в сборную вызываются сильнейшие на данный момент. Мне еще предстоит много работать над собой, чтобы удостоиться вызова в команду. В текущем году надеюсь получить приглашение в сборную Казахстана. Для меня это очень большая честь.

— Чемпионат Казахстана чем-то удивил?

— Турнир довольно высокого уровня, поэтому я рад, что выступаю здесь, в Казахстане.

— Многие критикуют инфраструктуру. У Вас какое мнение?

— Я пока не во всех стадионах побывал, поэтому мое окончательное мнение сложится позже. Если же говорить о «Тоболе», то на главной арене прекрасное поле и, можно сказать, что как минимум половину своих матчей мы играем в хороших условиях. Это по-настоящему здорово.

— Говорят и про проблемы с полями. В российской глубинке с этим дела обстоят лучше?

— Полтора года я играл в ФНЛ (Футбольной национальной лиге — прим. ред.). После чемпионата мира уровень инфраструктуры очень сильно вырос. Несколько команд ФНЛ играют на стадионах, которые еще совсем недавно принимали матчи чемпионата мира. Соответственно и поля там высокого качества. Если же брать второй дивизион или же КФК (любительская лига — прим. ред.), то там поля, конечно, похуже, но есть и хорошие покрытия.

— Сейчас у многократного чемпиона «Астаны» достаточно напряженный период. То одного игрока, то второго СМИ отправляют и в «Тобол», и в другие команды. Не стоит забывать и про смену руководства. Не кажется ли Вам, что в будущем сезоне костанайская команда способна на большее и воспользуется проблемами «Астаны»?

— Мое мнение — даже нынешний состав «Тобола», если не брать усиление, способен на большее. Ведь завоеванная бронзовая медаль — только начало.

— В одном из своих интервью российским СМИ Вы рассказывали, что до прихода в профессиональный футбол у вас был вариант работы в МЧС России. С мечтой о работе в этой сфере распрощались навсегда?

— Да это была не мечта. (смеется) Мечта моя уже осуществилась — я играю в футбол. А МЧС или же работа в органах — это возможность стабильности и заработка.

Добавим, что в прошедшем сезоне КПЛ Быстров сыграл за «Тобол» 14 матчей и забил один гол. 26-летний футболист принадлежит «Астане» и в «Тоболе» находился в аренде. До переезда в КПЛ защитник выступал в России за «Тамбов». Его команда была в шаге от выхода в премьер-лигу, но в стыковых матчах уступила «Амкару». В «Тамбов» Быстров перешел из «Челябинска» и признавался игроком-открытием сезона в ФНЛ.

Быстров родился и вырос в Костанайской области. В 13-летнем возрасте он вместе с семьей переехал в Россию. В профессиональный футбол он попал в 22 года.

Мать Быстрова — этническая казашка, родившаяся в Челябинской области. Правила ФИФА позволяют ему играть за сборную Казахстана. При этом защитник не вызывался в юношеские или молодежные команды России.

Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тобол Кс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
"Челси" отказался от покупки партнера Роналду и Месси
Зинченко впервые забил за «Сити». Его клуб отгрузил 9 «Бертону»
НХЛ: Никита Кучеров гонится за суперрекордом Могильного
«ПСЖ» впервые в сезоне проиграл во Франции. И потерял трофей
На чемпионате Европы у Загитовой нет соперниц
«Реал Мадрид» победил в матче 1/8 финала Кубка Испании
Футболист «Динамо»: Отвез в Португалию водки. И еще отвезу
Резцова: Шипулин предал спортсменов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь