Милевский покинул венгерский клуб и вернулся в брестское «Динамо»

Источник: Reuters

Как сообщает официальный сайт венгерской команды, форвард возвращается в свою прежнюю команду, брестское «Динамо».

«Как бы мы ни сожалели в подобной ситуации, мы решили не мешать просьбе Артёма Милевского. Сейчас 33-летний форвард имеет возможность играть в своём бывшем клубе «Динамо-Брест», — заявил спортивный директор «Кишварды» Аттила Ревеш.