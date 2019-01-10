Милевский покинул венгерский клуб и вернулся в брестское «Динамо»
Нападающий Артём Милевский принял решение покинуть клуб «Кишварда» по собственному желанию.
Нападающий Артём Милевский принял решение покинуть клуб «Кишварда» по собственному желанию.
Как сообщает официальный сайт венгерской команды, форвард возвращается в свою прежнюю команду, брестское «Динамо».
«Как бы мы ни сожалели в подобной ситуации, мы решили не мешать просьбе Артёма Милевского. Сейчас 33-летний форвард имеет возможность играть в своём бывшем клубе «Динамо-Брест», — заявил спортивный директор «Кишварды» Аттила Ревеш.
Милевский перешёл в венгерский клуб в конце августа 2018 года, сыграл в восьми матчах чемпионата и забил два гола. В июле 2017 года украинец подписал контракт с брестским «Динамо». В составе белорусского клуба 38 матчей, забил 10 голов и сделал 13 голевых передач.