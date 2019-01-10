Текущие события
Футбол. Сборные
8.01
Швеция0
Финляндия1
Футбол. Зарубежный
8.01
Нант2
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
8.01
Амьен0
Анже0
Футбол. Зарубежный
11.01
Кан
Лилль
Футбол. Зарубежный
11.01
Лион
Реймс
Футбол. Зарубежный
11.01
Райо Вальекано
Сельта
Все события
Фоторепортажи
24Крылья Карреры, сэйв Акинфеева и внимание к Месси
14Человек-чемпион. Массимо Каррера, по которому тоскуют болельщики «Спартака»
12:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Милевский покинул венгерский клуб и вернулся в брестское «Динамо»

Нападающий Артём Милевский принял решение покинуть клуб «Кишварда» по собственному желанию.

Наверх
Источник: Reuters

Как сообщает официальный сайт венгерской команды, форвард возвращается в свою прежнюю команду, брестское «Динамо».

«Как бы мы ни сожалели в подобной ситуации, мы решили не мешать просьбе Артёма Милевского. Сейчас 33-летний форвард имеет возможность играть в своём бывшем клубе «Динамо-Брест», — заявил спортивный директор «Кишварды» Аттила Ревеш.

Милевский перешёл в венгерский клуб в конце августа 2018 года, сыграл в восьми матчах чемпионата и забил два гола. В июле 2017 года украинец подписал контракт с брестским «Динамо». В составе белорусского клуба 38 матчей, забил 10 голов и сделал 13 голевых передач.

Динамо Брс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Великолепная жена вратаря "Ростова" показала откровенные фото!
Самые красивые российские спортсменки 2018 года!
Зинченко впервые забил за «Сити». Его клуб отгрузил 9 «Бертону»
НХЛ: Никита Кучеров гонится за суперрекордом Могильного
«ПСЖ» впервые в сезоне проиграл во Франции. И потерял трофей
На чемпионате Европы у Загитовой нет соперниц
«Реал Мадрид» победил в матче 1/8 финала Кубка Испании
Футболист «Динамо»: Отвез в Португалию водки. И еще отвезу
Резцова: Шипулин предал спортсменов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь