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12:46 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты солигорского «Шахтера» получили медали и начали подготовку к сезону

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серебряные призеры чемпионата Беларуси-2018 футболисты солигорского «Шахтера» сегодня приступили к подготовке к новому сезону. А накануне игрокам и тренерам команды были вручены медали, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе «Шахтера».

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Источник: БЕЛТА

Первый учебно-тренировочный сбор подопечные Сергея Ташуева проводят в Минске, а затем отправятся на сборы в Турцию. На первом из них, который пройдет с 17 по 31 января, горняки планируют провести 4 контрольных матча: 19 января с венгерским «Уйпештом» из Будапешта, 25 января с хорватским «Хайдуком» из Сплита, 30 января с болгарской «Витошей» и чешским клубом «Словацко» из Угерске-Градиште. Во время второго сбора (4—18 февраля) «Шахтер» также проведет 4 спарринга: 6 февраля с российским «Оренбургом», 13 февраля с латвийским «Спартаком» из Юрмалы и российским «Рубином» из Казани, 17 февраля с украинской «Александрией». Третий тренировочный сбор солигорские футболисты проведут с 23 февраля по 7 марта также в Турции.

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