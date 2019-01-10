Футболисты солигорского «Шахтера» получили медали и начали подготовку к сезону

Первый учебно-тренировочный сбор подопечные Сергея Ташуева проводят в Минске, а затем отправятся на сборы в Турцию. На первом из них, который пройдет с 17 по 31 января, горняки планируют провести 4 контрольных матча: 19 января с венгерским «Уйпештом» из Будапешта, 25 января с хорватским «Хайдуком» из Сплита, 30 января с болгарской «Витошей» и чешским клубом «Словацко» из Угерске-Градиште. Во время второго сбора ( 4—18 февраля ) «Шахтер» также проведет 4 спарринга: 6 февраля с российским «Оренбургом», 13 февраля с латвийским «Спартаком» из Юрмалы и российским «Рубином» из Казани, 17 февраля с украинской «Александрией». Третий тренировочный сбор солигорские футболисты проведут с 23 февраля по 7 марта также в Турции.