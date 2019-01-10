В поисках новых Пике и Бускетса. Перейдут ли де Лигт и де Йонг в «Барселону»?

Источник: Спорт-Экспресс

Тесная связь

Йохан Кройф и Йохан Нескенс, братья Франк и Роналд де Буры, Яри Литманен и Яспер Силлессен. Чтобы сосчитать всех футболистов, которые переходили из «Аякса» в «Барселону», придется хорошенько напрячь память, потому что тесная связь двух клубов насчитывает практически полвека — с 1973-го, когда в столицу Каталонии из Амстердама переехал великий «Летучий голландец». В последнее время много говорится о том, что путь знаменитых предшественников продолжат подросшие «аяксиды», одни из самых крутых талантов в европейском футболе: 19-летний центральный защитник Маттейс де Лигт и 21-летний полузащитник Френки де Йонг.

Или не продолжат — современный трансферный рынок непредсказуем как погода в горах, поэтому утверждать что-то наверняка нельзя. Пока известно лишь, что оба игрока находятся в поле зрения сильнейших клубов планеты, и борьба за них предстоит нешуточная. Минувшим летом их сумели удержать в Голландии, но очевидно — и спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс, по информации местных СМИ, это подтвердил, — что через полгода тот же фокус повторить не удастся.

«Золотой» мальчик

На первый взгляд, капитан амстердамцев де Лигт, который в декабре получил премию Golden Boy, вручаемую лучшему молодому игроку Европы, и к 19 годам накопил 13 матчей за взрослую сборную Голландии, нужен «Барселоне» сильнее очередного, пусть и очень одаренного, футболиста центра поля. Жерару Пике скоро исполнится 32, Самюэль Юмтити никак не разберется с больным коленом, у Томаса Фермалена в 2019-м заканчивается контракт (и вряд ли его собираются продлевать), а одним Клеманом Лангле сыт не будешь. Потому и был взят в аренду из «Валенсии» центральный защитник Джейсон Мурильо, потому в июле и примерит сине-гранатовую форму 19-летний универсал со склонностью к обороне Жан-Клер Тодибо, который свободным агентом придет из «Тулузы».

У де Лигта есть масса преимуществ — он хорош в отборе, в борьбе на втором этаже, здорово читает игру, может подключиться к атаке и забить (три гола за клуб во всех турнирах в этом сезоне).

Но есть один большой недостаток: его агент, Мино Райола. Один из самых могущественных импресарио мирового футбола может стать главной преградой на пути голландца на «Камп Ноу» — как сообщает испанская спортивная пресса, Райола требует от каталонцев комиссию в размере 10 миллионов евро и 12-миллионный оклад за сезон своему клиенту.

Учитывая, что «Аякс» оценивает своего капитана в 75 миллионов, общая сумма выходит слишком уж круглой — мальчик действительно оказывается «золотым». И совсем не факт, что «Барса» пойдет на такие траты. Сам де Лигт на днях заявил, что зимой никуда уходить не собирается, так что вопрос с его будущим, скорее всего, будет решаться летом — и наиболее вероятными выглядят варианты с «Баварией» или «Ювентусом».

Давняя договоренность

Или с «ПСЖ». Парижане включились в гонку за голландских вундеркиндов и, по слухам, даже предложили «Аяксу» 150 миллионов евро за них обоих — чтобы не разлучать закадычных друзей (те и сами выразили желание перейти в один клуб). Но делами де Йонга ведает не Райола, да и аппетиты у него явно не такие, как у де Лигта, а потому в появление Френки на «Камп Ноу» верится больше. Хотя об экономии говорить не приходится и в этом случае: портал transfermarkt.de оценивает стоимость де Йонга в 60 миллионов евро — «Аякс», очевидно, попросит больше.

«Барса» давно настраивала контакт с окружением футболиста — еще в апреле бывший спортивный директор сине-гранатовых Роберт Фернандес встречался с отцом футболиста и его агентом, и стороны остались довольны разговором. В декабре де Йонг-старший в беседе с Voetbal Premium обмолвился: «Решение будет принято весной. На 95% Френки уйдет из “Аякса”, и “Барса” была бы наилучшим вариантом».

В прошлом сезоне де Йонг раздал восемь голевых передач в чемпионате, в нынешнем пока больше забивает (четыре гола и передача). В 21-летнем футболисте с классным пасом и дриблингом видят потенциальную замену Серхио Бускетсу, который, правда, и сам пока не собирается на пенсию (30 лет — сущие пустяки). Так или иначе, в сине-гранатовом центре поля «аяксидам» всегда находилось место.

Фактор Месси

Вот только не очень понятно, что тогда делать с собственной талантливой молодежью, которая вовсю стучит в дверь первой команды «Барселоны». 21-летний Карлес Аленья и 19-летний Рикки Пуч слишком хороши, чтобы пренебрегать их потенциалом. Любопытно, что Лео Месси в большом интервью для Marca довольно сухо ответил на вопрос о том, подойдут ли де Лигт и де Йонг стилю «Барселоны»: «Они вышли из футбольной школы, очень похожей на нашу, где работают практически в той же манере, что и мы. Это молодые футболисты, очень хорошие, с большим потенциалом».

Но когда речь зашла о сине-гранатовых воспитанниках, тон аргентинца изменился: «…Пуч, Аленья — сейчас они провели уже немало времени, тренируясь вместе с нами, и ты начинаешь отдавать себе отчет в том, что это стоящие игроки. Клуб делает очень хорошо, что подтягивает их к основе, к занятиям с первым составом, так они еще больше вырастут над собой. Классно, что появляются ребята из академии — давно уже этого не происходило. Вернуться к такой модели очень важно для школы и команды».