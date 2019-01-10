Виктор Гончаренко поделился опытом с тренерами белорусских клубов

Виктор Гончаренко и один из его ассистентов по тренерскому штабу московского ЦСКА Александр Ермакович рассказали коллегам об особенностях и нюансах подготовки команды к матчам российского чемпионата и Лиги чемпионов. Под руководством белорусского специалиста московские армейцы в прошлом сезоне заняли второе место в чемпионате России и выступали в групповом раунде Лиги чемпионов.