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16:09 (мск), источник: Р-Спорт

Гуренко покинул пост главного тренера минского «Динамо»

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Белорусский специалист Сергей Гуренко покинул пост главного тренера минского «Динамо», сообщается на официальном сайт футбольного клуба.

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Клуб не стал продлевать контракт с Гуренко по истечении срока договора.

Под его руководством «Динамо» завоевало серебро чемпионата Белоруссии в 2017 году и бронзу в 2018-м.

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