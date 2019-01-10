Гуренко покинул пост главного тренера минского «Динамо»
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Белорусский специалист Сергей Гуренко покинул пост главного тренера минского «Динамо», сообщается на официальном сайт футбольного клуба.
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Белорусский специалист Сергей Гуренко покинул пост главного тренера минского «Динамо», сообщается на официальном сайт футбольного клуба.
Клуб не стал продлевать контракт с Гуренко по истечении срока договора.
Под его руководством «Динамо» завоевало серебро чемпионата Белоруссии в 2017 году и бронзу в 2018-м.