АПЛ в одном трансфере: «Ливерпуль» продал Соланке за 21 млн евро

Источник: Reuters

Мы часто привычно удивляемся и говорим ритуальные фразы про сошедший с ума рынок после трансферов, которые стали рекордными или хотя бы дико дорогими. Это не совсем правильно: пиковые трансферы не всегда дают реальный срез рынка. Например, стоимость трансфера Алисона в «Ливерпуль» отражает ценообразовательные тенденции для вратарей, но стоимость трансфера Кепы в «Челси» отражает только особенности ситуации в «Челси».

Куда больше, чем пиковые трансферы, о рынке говорят трансферы рядовые. Те, которые не шокируют суммой, хотя бы на первый взгляд. В Англии зимнее окно началось сонно, переходов мало, 14 клубов АПЛ пока ограничиваются только арендами либо вообще не усиливают состав. Средняя стоимость одной январской покупки клуба АПЛ на данный момент — чуть больше 20 млн евро. Переход Доминика Соланке из «Ливерпуля» в «Борнмут» за 21 млн евро — идеальный пример, по которому можно судить о рынке.

Что это за игрок?

Соланке — воспитанник «Челси». В 18 лет он, уже имея в своём портфолио один выход на замену в Лиге чемпионов, съездил в обязательную стажировку в «Витесс» и отыграл там сезон в основе. Но после этого за год так и не приблизился к стартовому составу «Челси» и летом 2017 года был без сожалений отпущен. Изначально «Челси» хотел за него 10 млн евро, но в итоге отдал в «Ливерпуль» за три.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

В «Ливерпуле» он попал под волшебную атакующую тройку, но и первым запасным не стал. Юрген Клопп делил игровые минуты между ним, Ингзом и Старриджем, отдавая предпочтение Старриджу, когда он не был травмирован.

Всего у Соланке набралось больше 900 игровых минут во всех турнирах, но только шесть выходов в стартовом составе: пять в АПЛ, ещё один в Кубке лиги. В этих шести матчах он забил один гол, «Брайтону». Гол классный: Доминик на рывке перекрестил траектории движения с Салахом, получил от Мо пас на ход, ворвался в штрафную и без подработки мощно ударил в ближнюю девятку. Правда, это случилось в заключительном туре чемпионата.

Проблемой был не дефицит умений, а слабая вовлечённость в игру. В пересчёте на 90 минут Соланке наносил один удар по воротам за матч. По этому и другим атакующим показателям (в частности по продвинутой статистике: xG, xGchain, xGbuildup) его уместнее сравнивать не с другими игроками группы атаки, даже запасными, а с центральными полузащитниками: настолько Доминик проигрывает в активности своим конкурентам по позиции.

Статистика передаёт не всё: Соланке хорошо открывается, много двигается без мяча, умеет поддержать темп атаки. В то же время по итогам прошлого сезона он один из лидеров команды по невынужденным потерям. Оперируя цифрами, говорить о том, что сидение на скамейке лишило его уверенности и сделало его игру суетливой, невозможно, но ведь и Клопп, отпуская форварда, отметил, что на нём негативно сказалось отсутствие практики.

«Для Доминика уход — лучшее решение. Ему немного не повезло: когда он мог рассчитывать на место в составе, он пару раз получал травмы, а потом, когда был готов играть, места уже не было. Он хорошо тренировался, но в такой ситуации, особенно в его возрасте, нельзя сохранить уверенность. Ему нужно играть. “Борнмут” сделал хорошее предложение, и для него это хорошая возможность».

Что это говорит о рынке?

«Хорошее предложение» — это 21 млн евро за форварда, который забил один гол за полтора года. За эти полтора года Соланке подорожал с 3 млн до 21 млн. Пропустим шутку про то, как он прогрессировал за эти три года — такой рост цены вообще не дело игрока, это касается только роста рынка. Можно было бы порадоваться за быстрорастущий рынок, но в этом есть и проблема.

Выкладывая за Соланке 21 млн евро, «Борнмут» не роет себе яму и не творит безумие. Клуб тратит на гарантированные зарплаты (без учёта бонусов) в два с половиной раза больше. Летом за Джефферсона Лерму и Диего Рико «Борнмут» заплатил 45 млн евро. Оба — оборонительные игроки. И если Лерма с ходу стал одним из лучших в команде, то Рико большей частью сидит в запасе. Ничего, запас прочности клуба позволяет не только это пережить, но и потратить ещё 21 млн евро на Соланке, чтобы заменить Джермейна Дефо. Кстати, Дефо в «Борнмуте» — игрок глубокого запаса. Играет Каллум Уилсон. Играет неплохо, вызывает интерес «Челси». А Дефо был слишком плох даже для игрока подмены и отправился в Шотландию — бесплатно, в аренду. То есть 21 млн «Борнмут» потратил даже не на основного центрфорварда — на запасного, либо игрока на другую позицию в группу атаки. Нужды в деньгах нет.

Ок, что английская лига богата — не секрет и не новость. Что в Европе у каждого игрока есть две цены: для английских клубов одна, для всех остальных другая — тоже не секрет. Секрет в другом: как количество денег сказывается на менеджменте?

«Борнмут» спокойно тратит то, что может себе позволить. Спускает на один рискованный трансфер сумму, на которую ЦСКА собирает новую команду под лигу чемпионов. Имеет право, никаких вопросов. Нет, один всё-таки есть: можно ли тратить деньги лучше? Даже с учётом наценки для клубов из Англии?

Ответ — в примерах. Есть много примеров, и лучший — «Ливерпуль».

Пока «Борнмут» тратит, как офисный менеджер в супермаркете, «Ливерпуль» ведёт себя как экономный миллионер.

Когда позарез надо, платит любые деньги, но в других возможностях считает каждую копейку и торгуется и сам впаривает подороже всё, что может. «Ливерпуль» потратил на Салаха меньше, чем «Борнмут» на Соланке. Да, там был пункт в контракте. Но именно «Ливерпуль» подсуетился и активировал этот пункт.

Соланке — когда-то техничный и быстрый юниор, который за два год прирос к лавке и, вполне возможно, основательно потерял игровой тонус. Неужели нет более эффективных вариантов за 20 млн? Навскидку: на Transfermarkt Соланке стоит 10 млн, столько же, сколько Чалов. Только один из них в последние месяцы забивал «Реалу» и лидирует в гонке бомбардиров в шестой по рейтингу европейской лиге. Ещё навскидку, дёшево и сердито: «Фиорентина» за один миллион арендовала Муриэля. Ещё навскидку, из тех, кто пока не перешёл, но вполне вероятно, что скоро куда-нибудь перейдёт (не в суперклуб, в клуб попроще): Бамба из «Лилля», Йович из «Айнтрахта», Камано из «Бордо». Напоминаю, речь об игроке на подмену Уилсону, а не об основном форварде.

«Борнмут» из всех вариантов выбирает самый простой. Даже если он и не самый надёжный и не самый дешёвый. Даже если речь идёт о запасном «Ливерпуля» — а ведь с запасными «Ливерпуля» у «Борнмута» уже есть болезненный опыт.

Вы помните Джордона Айба? Тоже глубокий запасной игрок при Клоппе. И тоже простой до очевидности вариант для маленького английского клуба: англичанин, из той же лиги, молодой. Летом 2016 года «Борнмут» щедро оценил эти футбольные качества в 18 млн евро. Рекордные на тот момент деньги для клуба. Как там Айб? Нормально, с начала сезона три раза сыграл в старте.

Казалось бы, после такого опыта клуб должен был с осторожностью относиться к словосочетанию «запасной из «Ливерпуля». Но трансфер, который не разоряет клуб, не считается провалом. Поэтому «Борнмут» спокойно делает то же самое снова: выбирает очевидный вариант из узкого знакомого списка, не ищет сложных вариантов.

Возможно, в таком ленивом менеджменте — залог сохранения конкурентоспособности для всех остальных европейских лиг, которые финансово далеко позади. По номинальной стоимости состава «Борнмут» не уступает «Севилье». По факту: у одних Соланке, Уилсон, Айб, и Пью, у других — Силва, Нолито, Бен-Йеддер, Промес. Пока паритет достигается тем, что трансфер Соланке — третий по стоимости среди всех английских форвардов в АПЛ (звучит забавно, да), остальным лигам не о чем беспокоиться. Главное, чтобы в АПЛ не вошёл в моду один лайфхак: вкладывать деньги в скаутинг, а не в игроков.

В тексте использованы данные Opta, Understat, Transfermarkt, Sky Sports.