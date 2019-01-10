«Реал» оштрафует Бэйла. Что натворил футболист?

Источник: AFP 2019

В чем провинился Бэйл

В прошлое воскресенье футболист, не дождавшись окончания матча «Реала» с «Реал Сосьедад», уехал со стадиона. Его засекли камеры ТВ-шоу El Chiringuito.

Травмированный Бэйл наблюдал за матчем из специально зарезервированной для игроков «Реала» ложи. И покинул стадион, когда счет был 1:0 в пользу соперника. Хотя по внутренним правилам клуба должен был дождаться завершения встречи.

Такое поведение не понравилось одноклубникам футболиста, а также руководству «Реала». У валлийца потребовали объяснений. И теперь клуб раздумывает над суммой штрафа. Наказание последует в любом случае, так как согласно уставу клуба, все футболисты, не попавшие в заявку на игру по тем или иным причинам, обязаны оставаться на стадионе до завершения матча. Также желательно, что они были рядом с остальной командой до и после игр — такие правила должны помогать сформировать командный дух и чувство единства.

Что сказал Солари

Главный тренер «Рала» вообще был единственным официальным лицом клуба, кто высказался по теме. И то сделал это довольно сухо, без подробностей.

— Такие вещи мы решаем в частном порядке, внутри коллектива, — заявил Сантьяго Солари на одной из недавних пресс-конференций. Как сообщают испанские СМИ, в клубе Бэйлу посоветовали больше так не поступать, то есть, не нарушать установленные порядки.

Что говорит агент Бэйла

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Джонатан Барнетт, представляющий интересы игрока, возмутился, что поступок Бэйла так широко освещают в прессе. И завил, что футболист не обязан отчитываться главному тренеру, почему покинул стадион раньше окончания матча. А реакцию прессы на инцидент назвал «чушью». «Это просто пустая болтовня, чушь», — приводит слова Барнетта ESPN.

Бэйл и «Реал»: что дальше?

С уходом Криштиану Роналду в «Ювентус» именно валлиец должен был стать первой скрипкой в команде, возложить на себя функции лидера и вести одноклубников к новым победам. Не зря ведь Солари в последнее время хвалил игрока в прессе, и всякий раз, как было возможно, делал на него ставку.

Но Бэйл не в первый раз подводит тренеров «Реала», в первую очередь не прекращающимися травмами и своим отношением к делу.

С тех пор, как валлиец перешел в Мадрид, он получил, согласно подсчетам AS, 22 травмы. И как следствие, пропустил 82 матча команды в пяти с половиной сезонах. Согласно El Confidencial, Бэйл оставался вне заявки в каждой четвертой встрече «Реала». Для возможного лидера и одного из самых дорогостоящих игроков это много.

Правда сам футболист постоянно выражает недовольство тем, что не всегда попадает в стартовый состав. Но вряд ли после побега со стадиона будет получать больше времени на поле и доверия со стороны одноклубников. Многие игроки восприняли отсутствие Бэйла в раздевалке после поражения как неуважение, пишет El Confidencial.

На текущий момент «Реал» не планирует расставаться с 29-летним футболистом. Впрочем, если валлиец к концу сезона не прибавит в игре и не изменит отношение к команде, терпение президента Флорентино Переса может закончиться. Тем более что летом ему предстоит принять ряд решений по составу и по новому тренеру.