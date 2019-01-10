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22:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Атырау» не смог доиграть матч против турецкого клуба

Товарищеский матч между «Атырау» и турецким клубом «Фатих Карагюмрюк» не был доигран до конца, сообщает пресс-служба «нефтяников».

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Источник: Vesti.kz

Команды провели на поле всего 45 минут. В конце первого тайма игры, которая проходила в турецком Сиде, начался ливень, сопровождавшийся сильным ветром. Поле залило водой, и оно стало непригодным для игры в футбол, поэтому главный судя принял решение не продолжать матч.

По итогам первого тайма «Атырау» выиграл со счетом 1:0. Голом отметился хорватский защитник Ивица Жунич, который находится на просмотре.

Следующую контрольную игру «Атырау» проведет 14 января против румынского клуба «Политехника Яссы».

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