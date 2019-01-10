«Атырау» не смог доиграть матч против турецкого клуба
Товарищеский матч между «Атырау» и турецким клубом «Фатих Карагюмрюк» не был доигран до конца, сообщает
Товарищеский матч между «Атырау» и турецким клубом «Фатих Карагюмрюк» не был доигран до конца, сообщает
Команды провели на поле всего 45 минут. В конце первого тайма игры, которая проходила в турецком Сиде, начался ливень, сопровождавшийся сильным ветром. Поле залило водой, и оно стало непригодным для игры в футбол, поэтому главный судя принял решение не продолжать матч.
По итогам первого тайма «Атырау» выиграл со счетом 1:0. Голом отметился хорватский защитник Ивица Жунич, который находится на просмотре.
Следующую контрольную игру «Атырау» проведет 14 января против румынского клуба «Политехника Яссы».