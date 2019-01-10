Текущие события
Футбол. Зарубежный
11.01
Кан
Лилль
Футбол. Зарубежный
11.01
Лион
Реймс
Футбол. Зарубежный
11.01
Райо Вальекано
Сельта
Футбол. Зарубежный
12.01
Леганес
Уэска
Футбол. Зарубежный
12.01
Вест Хэм Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
12.01
Брайтон & Хоув
Ливерпуль
Все события
Фоторепортажи
10Россия проиграла США в ½ финала МЧМ
7Поражение «Сити», 5 мячей команды Сульшера и другие события выходных
22:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» сделал заявление по поводу российского футболиста

Костанайский «Тобол» через официальный сайт опроверг информацию о переходе в клуб российского защитника Аслана Дудиева.

Наверх
Источник: Vesti.kz

Ранее телеканал «Матч ТВ» сообщил, что 28-летний Дудиев продолжит карьеру в «Тоболе». Игрок знаком с новым главным тренером костанайцев Владимиром Газзаевым по совместной работе в «Алании».

«Волна межсезоных слухов занесла защитника «Балтики» в Казахстан. Откровенную дезинформацию распространил интернет-портал уважаемого спортивного СМИ «Матч ТВ». Не называя какие-либо источники издание сообщает, — «Как стало известно «Матч ТВ», защитник «Балтики» Аслан Дудиев перейдет в казахстанский «Тобол», который возглавил российский специалист Владимир Газзаев».

ФК «Тобол» официально заявляет: Аслан Дудиев не входит и не входил в круг интересов костанайского клуба.

Напоминаем, сайт клуба fctobol.kz является единственным источником официальной и достоверной информации о ФК «Тобол». Согласно информационной политики клуба, на официальном сайте не публикуются новости содержащие предположительный характер, оценивающие степень вероятности перехода в клуб того или иного футболиста, — говорится в заявлении «Тобола».

Тобол Кс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Определился третий участник плей-офф КХЛ
В UFC не считают Хабиба бойцом года — и это справедливо
Сергей Бобровский отстранен от матча регулярного чемпионата НХЛ
Итальянская биатлонистка выиграла спринт на этапе Кубка мира
Министр спорта России назвал причину новых проблем с WADA
СКА гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ сезона-2018/19
Футболист «Динамо»: Отвез в Португалию водки. И еще отвезу
«Реал» оштрафует Бэйла. Что натворил футболист?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь