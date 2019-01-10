«Тобол» сделал заявление по поводу российского футболиста

Источник: Vesti.kz

Ранее телеканал «Матч ТВ» сообщил, что 28-летний Дудиев продолжит карьеру в «Тоболе». Игрок знаком с новым главным тренером костанайцев Владимиром Газзаевым по совместной работе в «Алании».

«Волна межсезоных слухов занесла защитника «Балтики» в Казахстан. Откровенную дезинформацию распространил интернет-портал уважаемого спортивного СМИ «Матч ТВ». Не называя какие-либо источники издание сообщает, — «Как стало известно «Матч ТВ», защитник «Балтики» Аслан Дудиев перейдет в казахстанский «Тобол», который возглавил российский специалист Владимир Газзаев».

ФК «Тобол» официально заявляет: Аслан Дудиев не входит и не входил в круг интересов костанайского клуба.