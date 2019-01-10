«Тобол» сделал заявление по поводу российского футболиста
Костанайский «Тобол» через официальный сайт опроверг информацию о переходе в клуб российского защитника Аслана Дудиева.
Костанайский «Тобол» через официальный сайт опроверг информацию о переходе в клуб российского защитника Аслана Дудиева.
Ранее телеканал «Матч ТВ» сообщил, что 28-летний Дудиев продолжит карьеру в «Тоболе». Игрок знаком с новым главным тренером костанайцев Владимиром Газзаевым по совместной работе в «Алании».
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ФК «Тобол» официально заявляет: Аслан Дудиев не входит и не входил в круг интересов костанайского клуба.
Напоминаем, сайт клуба fctobol.kz является единственным источником официальной и достоверной информации о ФК «Тобол». Согласно информационной политики клуба, на официальном сайте не публикуются новости содержащие предположительный характер, оценивающие степень вероятности перехода в клуб того или иного футболиста, — говорится в заявлении «Тобола».