Вагнер Лав готов вернуться в ЦСКА. Что с ним было в этом сезоне?

Источник: AP 2019

Почему Вагнер Лав уходит из «Бешикташа»?

По информации турецких СМИ, руководство «Бешикташа» включило Вагнера Лава в список игроков, которые будут выставлены на продажу в зимнее трансферное окно. Помимо бывшего форварда ЦСКА в этот список попали вратарь Толга Зенгин, полузащитники Гёкхан Тере и Толгай Арслан, а также нападающий Кайл Ларин. Однако один из представителей 34-летнего бразильца Диого Соуза сообщил в интервью Globo Esporte, что инициатива разрыва контракта исходит от самого Вагнера Лава, поскольку клуб уже на протяжении пяти месяцев не платит ему зарплату. Возникла конфликтная ситуация. Кстати, о финансовых трудностях «Бешикташа», скорее всего, свидетельствует и тот факт, что ранее договор со стамбульским клубом неожиданно разорвал защитник Пепе. Один из самых высокооплачиваемых игроков ушёл по «обоюдному согласию сторон», а в начале 2019-го вернулся в «Порту».

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По данным турецких СМИ, до расторжения контракта с «Бешикташем» Вагнер Лав будет тренироваться с молодёжной командой.

Где Вагнер Лав может продолжить карьеру?

Агент нападающего Эвандро Феррейра сообщил в интервью для «Чемпионата», что его клиент был бы рад вернуться в ЦСКА.

Напомним, «армейцы» купили Вагнера Лава в июле 2004 года у «Палмейраса» за 6,2 млн евро (по данным Transfermarkt). В январе 2012-го московский клуб отпустил игрока во «Фламенго» за 10 млн. Год спустя ЦСКА вернул нападающего из бразильского клуба за 6 млн, а летом 2013-го снова продал его — в китайский «Шаньдун Лунэн» за 12 млн. Вагнер Лав выиграл с ЦСКА три чемпионских титула, шесть Кубков России, четыре Суперкубка страны и Кубок УЕФА сезона-2004/05. Он забил 85 голов в 169 матчах чемпионата России.

Сейчас Вагнер близок к тому, чтобы разорвать контракт с «Бешикташем» и стать свободным агентом. Как только станет свободным агентом, мы сможем понять, где он продолжит карьеру. С российскими клубами я пока не общался. Если бы возник вариант с ЦСКА, Вагнер бы с огромным удовольствием вернулся в московский клуб. Эвандро Феррейра

Впрочем, в очередное появление Вагнера Лава в ЦСКА верится с трудом. У «армейцев» есть в атаке разыгравшийся Фёдор Чалов, кроме того, клуб оставил как минимум до конца сезона Абеля Эрнандеса. По информации из Бразилии, на нападающего претендуют «Коринтианс», «Фламенго» и «Сантос». Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны турецкого «Бурсаспора».

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Сколько голов забил Вагнер Лав в 2018 году?

Вагнер Лав перешёл в «Бешикташ» из «Аланьяспора» в январе 2018-го за 3 млн евро. Стамбульский клуб приобрёл бразильца перед матчами в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». «Чёрным орлам» срочно требовался новый нападающий после продажи в «Эвертон» своего лучшего бомбардира Дженка Тосуна.

В плей-офф Лиги чемпионов «Бешикташ» проиграл «Баварии» оба матча с общим счётом 1:8, а автором единственного гола турецкой команды стал как раз Вагнер Лав. Но в целом его период в «Бешикташе» не назовёшь очень успешным. 34-летний нападающий сыграл за «чёрных орлов» 29 матчей, в которых забил 11 голов и не сделал ни одной голевой передачи.

Пожалуй, самый яркий для бразильца момент нынешнего сезона — дубль в ворота «Гента» в Лиге Европы. Кроме того, Вагнер Лав на групповом этапе ЛЕ поразил ворота российского голкипера «Сарпсборга 08» Александра Васютина. Правда, несмотря на голы экс-нападающего ЦСКА, «чёрные орлы» не сумели выйти из группы.