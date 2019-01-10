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23:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Как долго продлится отпуск Моуринью? Особенный не хочет работать в Португалии

Португальский тренер уже отверг предложение «Бенфики», но может вернуться в «Реал», а сейчас устроился комментатором на ТВ.

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Источник: Спорт-Экспресс

Компенсация от «МЮ» и отдых на родине

На днях Моуринью получил 15 миллионов фунтов от бывшего клуба в качестве неустойки после увольнения. Теперь португалец свободен от обязательств и может вернуться к работе хоть на следующей неделе. Но пока Жозе не спешит с выбором нового клуба. Сразу после ухода из «МЮ» он отправился в родной Сетубал, где посетил матч чемпионата Португалии.

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На этой неделе Моуринью снова прилетел в Португалию. И рассказал в интервью CMTV, что приехал вместе с женой отдохнуть и повидать родных, а потом снова вернется в Лондон.

«Мы приехали всего на несколько дней. На следующей неделе летим в Лондон. Еще мы провели в Португалии Рождество. Дети уже взрослые, так что вполне могут побыть в Лондоне одни несколько дней», — сказал Моуринью.

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После небольших каникул португалец отправится работать комментатором на канал BeIN Sports, где будет рассказывать о матчах Кубка Азии.

Отказ «Бенфике»

Оставшись без работы, Моуринью стал целью многих клубов. В их число вошла и «Бенфика», президент которой Луиш Филипе Виейра всего неделю назад расторг контракт с Руем Виторией. В одном из интервью Виейра признался, что готов вести переговоры с Моуринью, и деньги — не проблема.

Однако сам тренер заявил, что совершенно точно не возглавит «Бенфику». «Вообще я не люблю подтверждать или опровергать информацию. Уважаю все клубы, которые меня приглашали, в том числе и те, в которых не хотел бы работать. Но в данном случае лучшим способом проявить уважение к большому клубу, будет четкий комментарий. На данный момент я не намерен работать в Португалии. Я не вариант для «Бенфики», — приводит слова Моуринью CMTV.

Интерес «Реала»

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О возможном возвращении Особенного в «Реал», английская пресса писала уже не раз. Но, по сведениям Record, никаких контактов между руководством испанского клуба и тренером не было. Не обращался клуб и к агенту Жорже Мендешу. Единственным официальным предложением от «Реала» остается то, что поступило после увольнения Хулена Лопетеги в прошлом октябре. Но тогда Моуринью отказался уходить из «МЮ».

А нынешние слухи португалец прокомментировал так: «Когда тренер или игрок возвращается, когда его зовут обратно, значит, он сделал что-то позитивное для команды. Это не выбор вслепую. Клубы пытаются заполучить людей, которых знают и понимают, на что они способны».

Также Моуринью отметил, что не будет торопиться с выбором нового места работы: «Подожду наилучшей возможности. А пока есть время для самокритики, для анализа всего, что я пережил в последние годы. Потом спокойно подумаю о будущем и стану готовиться к новому этапу в карьере».

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