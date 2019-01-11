Полиция выдала ордер на забор образца ДНК Роналду по делу об изнасиловании

По версии издания, со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов, местная полиция хочет узнать, совпадает ли образец генетического материала Роналду с найденным на платье Кэтрин Майорги, которая обвинила его в изнасиловании.

Сообщается, что полиция недавно направила ордер в судебную систему Италии, где Роналду в настоящий момент выступает за туринский «Ювентус».

В сентябре Майорга публично обвинила Роналду в изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел в 2009 году. Как сообщалось в СМИ, в январе 2010 года сторона португальца выплатила Майорге 375 тысяч долларов в рамках внесудебного соглашения. По условиям документа, подробности инцидента не должны были быть преданы огласке, а сторона потерпевшей отказывалась от обвинений.