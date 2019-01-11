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09:37 (мск), источник: Р-Спорт

Полиция выдала ордер на забор образца ДНК Роналду по делу об изнасиловании

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Власти Лас-Вегаса выдали ордер на получение ДНК 33-летнего португальского футболиста Криштиану Роналду, сообщает The Wall Street Journal.

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Источник: Reuters

По версии издания, со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов, местная полиция хочет узнать, совпадает ли образец генетического материала Роналду с найденным на платье Кэтрин Майорги, которая обвинила его в изнасиловании.

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Сообщается, что полиция недавно направила ордер в судебную систему Италии, где Роналду в настоящий момент выступает за туринский «Ювентус».

В сентябре Майорга публично обвинила Роналду в изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел в 2009 году. Как сообщалось в СМИ, в январе 2010 года сторона португальца выплатила Майорге 375 тысяч долларов в рамках внесудебного соглашения. По условиям документа, подробности инцидента не должны были быть преданы огласке, а сторона потерпевшей отказывалась от обвинений.

Сам Роналду все обвинения отрицает.

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