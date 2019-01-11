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01:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинского футболиста выставили на продажу за поход в ночной клуб

Полузащитник гельзенкирхенского «Шальке» и сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка был выставлен на продажу после посещения ночного клуба. Об этом сообщает Bild.

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Источник: AFP 2019

По информации издания, Коноплянка вместе с Матием Настасичем, Амином Харитом, Франко ди Сантой, Омарос Маскарелье и Александером Нюбелем отправились в ночной клуб, где пробыли всю ночь. Все они вернулись в расположение клуба только к пяти утра.

Главный тренер немецкой команды Доменико Тедеско был разозлен поведением своих подопечных — в результате между футболистами и наставником возник конфликт, приведший к тому, что ряд игроков может быть продан в ближайшее трансферное окно.

Коноплянка выступает за «Шальке» с 2016 года. Летом 2017-го у хавбека возник конфликт с тогдашним главным тренером команды Маркусом Вайнцирлем. Украинец назвал наставника трусом и пожелал ему «не задерживаться в клубе». Немецкие СМИ сообщали, что «Шальке» расстанется с полузащитником, но клуб покинул Вайнцирль. Вместо него у руля команды встал Тедеско.

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