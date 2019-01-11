Украинского футболиста выставили на продажу за поход в ночной клуб

Источник: AFP 2019

По информации издания, Коноплянка вместе с Матием Настасичем, Амином Харитом, Франко ди Сантой, Омарос Маскарелье и Александером Нюбелем отправились в ночной клуб, где пробыли всю ночь. Все они вернулись в расположение клуба только к пяти утра.

Главный тренер немецкой команды Доменико Тедеско был разозлен поведением своих подопечных — в результате между футболистами и наставником возник конфликт, приведший к тому, что ряд игроков может быть продан в ближайшее трансферное окно.