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08:27 (мск), источник: Р-Спорт

«Леванте» обыграл «Барселону» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Футболисты «Леванте» на своем поле обыграли «Барселону» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в четверг в Валенсии, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Эрик Кабако (4-я минута) и Борха Майораль (18), у гостей один мяч с пенальти отыграл Филипе Коутиньо (85).

Ответный матч пройдет в Барселоне на «Камп Ноу» 17 января.

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