«Леванте» обыграл «Барселону» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Встреча, прошедшая в четверг в Валенсии, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Эрик Кабако (4-я минута) и Борха Майораль (18), у гостей один мяч с пенальти отыграл Филипе Коутиньо (85).