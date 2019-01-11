«Леванте» обыграл «Барселону» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Футболисты «Леванте» на своем поле обыграли «Барселону» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Футболисты «Леванте» на своем поле обыграли «Барселону» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.
Встреча, прошедшая в четверг в Валенсии, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Эрик Кабако (4-я минута) и Борха Майораль (18), у гостей один мяч с пенальти отыграл Филипе Коутиньо (85).
Ответный матч пройдет в Барселоне на «Камп Ноу» 17 января.