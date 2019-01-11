Матч Лиги 1 «Ним» — «Анже» перенесен из-за движения «желтых жилетов»

Источник: AFP 2019

Встреча изначально должна была пройти в субботу. Новая дата проведения матча будет объявлена позже.

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Как отмечается, игра была перенесена по просьбе местных властей и полиции в связи с последними событиями в стране. Ранее из-а протестов движения «желтых жилетов» был отменен и перенесен на другие даты ряд декабрьских матчей чемпионата Франции.