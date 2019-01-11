Матч Лиги 1 «Ним» — «Анже» перенесен из-за движения «желтых жилетов»
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Матч 20-го тура чемпионата Франции по футболу между «Нимом» и «Анже» перенесен на более поздний срок
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Матч 20-го тура чемпионата Франции по футболу между «Нимом» и «Анже» перенесен на более поздний срок
Встреча изначально должна была пройти в субботу. Новая дата проведения матча будет объявлена позже.
Как отмечается, игра была перенесена по просьбе местных властей и полиции в связи с последними событиями в стране. Ранее
Масштабные акции протеста «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией, погромами, разрушениями магазинов, банков, поджогами машин.