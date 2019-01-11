Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Кан
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:45
Лион
Реймс
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Сельта
Футбол. Зарубежный
12.01
Леганес
Уэска
Футбол. Зарубежный
12.01
Вест Хэм Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
12.01
Брайтон & Хоув
Ливерпуль
Все события
Фоторепортажи
7Поражение «Сити», 5 мячей команды Сульшера и другие события выходных
10Сборная России обыграла Канаду на молодежном ЧМ
09:13 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ-2019 выбрал в соперники молодежную сборную Узбекистана

Футболисты «Тараза» на первом сборе в турецкой Анталии проведут четыре товарищеских матча, сообщает официальный сайт клуба.

Наверх

15 января соперником станет азербайджанская «Зиря», 20-го — румынская «Конкордия», 24-го — молодежная сборная Узбекистана (для игроков до 23 лет), а 28-го — российский «Ротор».

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

УТС в Анталии «Тараза» стартует сегодня, 11 января, и продлится до 30-го числа. В составе команды пока исключительно казахстанские игроки.

Своих соперников по товарищеским матчам на сборах также объявил «Иртыш». 19 января павлодарцы сыграют с молодежной командой московского «Спартака», а через два дня встретятся с другой российской командой — «Балтикой».

Напомним, в 2018 году «Иртыш» остался в КПЛ после побед над «Кыраном» (3:0, 2:1) в стыковых матчах, а «Тараз» выиграл серебряные медали первой лиги и вернулся в премьер-лигу.

Тараз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
У сборной Казахстана по боксу появился новый капитан
Овечкин вышел на 50-е место по количеству очков в истории НХЛ
«Тампа Бэй» обыграла «Каролину», Василевский — звезда матча
«Леванте» обыграл «Барселону» в матче 1/8 финала Кубка Испании
В ФК ЦСКА вернулся тренер
Кудряшов попрощался с Казанью: обзор трансферных слухов
Андрей Аршавин: Все решения «Спартака» выглядят логичными
Вагнер Лав готов вернуться в ЦСКА: что с ним было в этом сезоне?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь