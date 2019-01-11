Новичок КПЛ-2019 выбрал в соперники молодежную сборную Узбекистана
Футболисты «Тараза» на первом сборе в турецкой Анталии проведут четыре товарищеских матча, сообщает официальный сайт клуба.
Футболисты «Тараза» на первом сборе в турецкой Анталии проведут четыре товарищеских матча, сообщает официальный сайт клуба.
15 января соперником станет азербайджанская «Зиря», 20-го — румынская «Конкордия», 24-го — молодежная сборная Узбекистана (для игроков до 23 лет), а 28-го — российский «Ротор».
УТС в Анталии «Тараза» стартует сегодня, 11 января, и продлится до 30-го числа. В составе команды пока исключительно казахстанские игроки.
Своих соперников по товарищеским матчам на сборах также объявил «Иртыш». 19 января павлодарцы сыграют с молодежной командой московского «Спартака», а через два дня встретятся с другой российской командой — «Балтикой».
Напомним, в 2018 году «Иртыш» остался в КПЛ после побед над «Кыраном» (3:0, 2:1) в стыковых матчах, а «Тараз» выиграл серебряные медали первой лиги и вернулся в