«Реал» предложил 30 миллионов евро за конкурента Роналду в гонке бомбардиров Серии А
Нападающий «Дженоа» и сборной Польши Кшиштоф Пентек может перейти в «Реал». Об этом сообщает Telemadrid.
Нападающий «Дженоа» и сборной Польши Кшиштоф Пентек может перейти в «Реал». Об этом сообщает Telemadrid.
По данным источника, «Реал» ведет активные переговоры по трансферу 23-летнего Пентека и предложил 30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что мадридцы хотят арендовать игрока.
В текущем сезоне Пентек забил 13 голов в 19 матчах и ушел на зимний перерыв в качестве второго бомбардира итальянской Серии А.
Поляка на один мяч опережает только португалец Криштиану Роналду, который летом 2018 года за 112 миллионов евро перешел из «Реала» в «Ювентус».
За «Дженоа» Пентек выступает с текущего сезона. Ранее форвард играл только за польские клубы.