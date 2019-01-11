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09:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Реал» предложил 30 миллионов евро за конкурента Роналду в гонке бомбардиров Серии А

Нападающий «Дженоа» и сборной Польши Кшиштоф Пентек может перейти в «Реал». Об этом сообщает Telemadrid.

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Источник: AP 2019

По данным источника, «Реал» ведет активные переговоры по трансферу 23-летнего Пентека и предложил 30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что мадридцы хотят арендовать игрока.

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В текущем сезоне Пентек забил 13 голов в 19 матчах и ушел на зимний перерыв в качестве второго бомбардира итальянской Серии А.

Поляка на один мяч опережает только португалец Криштиану Роналду, который летом 2018 года за 112 миллионов евро перешел из «Реала» в «Ювентус».

За «Дженоа» Пентек выступает с текущего сезона. Ранее форвард играл только за польские клубы.

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