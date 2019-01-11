В Казахстане открылось первое трансферное окно
В чемпионате Казахстана по футболу сегодня, 11 января, открылось первое трансферное окно, передает корреспондент Vesti.kz.
В чемпионате Казахстана по футболу сегодня, 11 января, открылось первое трансферное окно, передает корреспондент Vesti.kz.
По данным системы регистрации переходов игроков FIFA TMS, дозаявлять новичков клубы могут до 3 апреля.
Летнее трансферное окно в КПЛ будет открыто с 3 по 31 июля.
Сейчас же большинство клубов КПЛ находятся на первых
Чемпионат, как и в предыдущие сезоны, стартует в начале марта.