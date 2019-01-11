В Казахстане открылось первое трансферное окно

По данным системы регистрации переходов игроков FIFA TMS, дозаявлять новичков клубы могут до 3 апреля.

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Летнее трансферное окно в КПЛ будет открыто с 3 по 31 июля.

Сейчас же большинство клубов КПЛ находятся на первых учебно-тренировочных сборах.