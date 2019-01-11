Новичок КПЛ-2019 подписал бывшего футболиста «Кайрата»
Бывший полузащитник молодежной сборной Казахстана Илья Калинин стал игроком «Окжетпеса». Об этом объявила
Бывший полузащитник молодежной сборной Казахстана Илья Калинин стал игроком «Окжетпеса». Об этом объявила
Контракт Калинина с «Окжетпесом» рассчитан до конца 2019 года. Предыдущие два сезона он играл за «Иртыш», в составе которого провел 47 матчей в КПЛ.
26-летний Калинин — воспитанник алматинского футбола. Карьеру он начинал в «Цесне», после чего играл за «Кайрат», «Кайсар» и «Жетысу». Всего в
Напомним, «Окжетпес» в 2018 году стал чемпионом первой лиги и вернулся в