Новичок КПЛ-2019 подписал бывшего футболиста «Кайрата»

Контракт Калинина с «Окжетпесом» рассчитан до конца 2019 года. Предыдущие два сезона он играл за «Иртыш», в составе которого провел 47 матчей в КПЛ.

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26-летний Калинин — воспитанник алматинского футбола. Карьеру он начинал в «Цесне», после чего играл за «Кайрат», «Кайсар» и «Жетысу». Всего в премьер-лиге на счету Калинина — 146 матчей.