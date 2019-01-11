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10:25 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ-2019 подписал бывшего футболиста «Кайрата»

Бывший полузащитник молодежной сборной Казахстана Илья Калинин стал игроком «Окжетпеса». Об этом объявила пресс-служба кокшетауского клуба.

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Контракт Калинина с «Окжетпесом» рассчитан до конца 2019 года. Предыдущие два сезона он играл за «Иртыш», в составе которого провел 47 матчей в КПЛ.

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26-летний Калинин — воспитанник алматинского футбола. Карьеру он начинал в «Цесне», после чего играл за «Кайрат», «Кайсар» и «Жетысу». Всего в премьер-лиге на счету Калинина — 146 матчей.

Напомним, «Окжетпес» в 2018 году стал чемпионом первой лиги и вернулся в премьер-лигу. В декабре кокшетауский клуб возглавил экс-полузащитник Андрей Карпович, который прошлый сезон заканчивал исполняющим обязанности главного тренера.

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